中國大陸蚵湧入搶市 越南本土蚵批發價暴跌4成

中國蚵仔近來大量湧入越南北部，這些又大又肥的中國蚵仔每公斤批發價僅3萬至4.7萬越南盾（約新台幣33元至53元），嚴重衝擊越南養殖業，導致本地蚵仔的產地批發價暴跌4成，幾乎無利可圖。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，過去一個月，中國黃金蚵仔大量流入越南北部各市場並在網路上熱銷。中國蚵仔肉多味美，在市場上贏得口碑，雖然產地是中國，但不少越南商家為了刺激銷量，標榜為本土養殖的牛奶蚵仔。

位於中越邊界芒街市（Mong Cai）的蚵仔批發商阮春俠（Nguyen Xuan Hiep）說，中國蚵仔每公斤約4至10隻，若一次採購一噸以上，每公斤批發價只要3萬（約新台幣33元）。每天都有數輛冷藏貨櫃車載著蚵仔進到當地，之後再運往各省。

這些中國蚵仔也在越南的社群媒體上熱賣，不僅有一箱50公斤的，還有去殼後每盒1公斤的零售小包裝。部分商家會直說這些蚵仔來自中國，但很多商家則會貼上「越南蚵仔」的標籤，吸引消費者購買。

即使如此，許多大型通路業者對採購中國蚵仔的態度相當謹慎，海鮮連鎖供應商陳文長（Tran VanTruong）指出，最近有一些人想來推銷中國蚵仔，但這些走私蚵仔的來源不明，沒有報關文件，都被他們拒絕。

多名越南廣寧省（Quang Ninh）的蚵農說，這些賣相好看的中國蚵仔大量湧入，給越南的業者帶來困難，因為越南蚵仔採天然方式養殖，體型較小，肉質也沒那麼肥美，在市場上比較不好賣，價格被大幅壓低。

蚵仔養殖戶武曰王（Vu Viet Vuong）感嘆，家中有6公頃的蚵仔養殖場，每年產量達數百噸，過去每天可賣出5至7噸，現在每天只能賣出300、400公斤。「產地價格每公斤只剩1.8萬越南盾，重挫3至4成，幾乎沒利潤。」

為了防堵走私水產品進入越南市場，廣寧省加強查緝，6月28與29日共查獲9.1噸蛤蜊及7.66噸蚵仔，皆無法出具發票與產地證明，總價值超過6.7億越南盾。之前還發現63噸走私蚵苗，價值約15億越南盾。