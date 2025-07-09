衝刺沙烏地2030願景 沙國推新工作分類吸國際人才

為支援「沙烏地2030願景」目標，沙烏地阿拉伯日前針對外籍人士推出工作許可分類新制度，以吸引國際人才，並提高當地勞動力市場效率。

阿拉伯電視台（Alarabiya News）7日報導，沙烏地阿拉伯人力資源和社會發展部長拉吉（Ahmed al-Rajhi）宣布，自7月1日開始正式對外籍人士採用新的工作許可分類制度。

新分類制度將根據資歷、經驗、技術能力、薪資和年齡等因素，將外籍人士分為高技能型（high-skilled）、技能型（skilled）和基本型（basic）3等級。

拉吉解釋，現階段正值沙烏地阿拉伯加速推動超大巨型建設計畫之際，這些計畫需要更多在建築、工程、旅遊和技術等領域具備高技能的專業人員。

沙烏地現有巨型建設計畫包括：「新未來城」（NEOM）、「紅海專案」（Red Sea Project）、「奇地亞」（Qiddiya），和「迪里亞門」（DiriyahGate）。

報導說，新分類制度將透過沙國的「奇瓦」（Qiwa）平台實施，並與沙國職業和教育等級分類保持一致。

「奇瓦」平台是一個針對沙國企業就業服務和勞動力管理流程的綜合線上平台，由沙國人力資源和社會發展部開發。此平台服務內容包含為企業（尤其是外國企業）簽發工作簽證、管理僱傭合約、調動人員，並監管勞動法規遵循狀況。

沙國人力資源和社會發展部表示，這項新措施將有助於為雇主獲得更多高技能外籍員工，減少人員技能不符工作要求的狀況，並逐步減少依賴低端技能勞動力。

根據沙烏地阿拉伯統計總局（GASTAT）2025年第1季統計數據，沙烏地阿拉伯整體失業率已降至2.8%，為歷史最低，反映出當地私人企業對人才的需求不斷增長。

報導強調，外籍工作人員對沙烏地阿拉伯經濟具有重要地位。2024年底，當地外籍工作人員人數已達1570萬人，占總人口44.4%。住在當地的15至64歲外籍人士，有89.9%人口在當地製造業就業。

新分類制度也包含2021年開始實施的「專業認證方案」（Professional Verification Program，PVP）。此方案目的是驗證外籍專業人士資格，以確保符合沙國本地執業標準，重點領域為工程、醫療保健，和教育等當地關鍵產業，如工程師、醫師、會計師、律師。外籍專業工作人士抵達沙國取得工作許可前，均需先進行資格認證。