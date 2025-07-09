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AI需求夯 安謀：資料中心客戶 2021年來成長14倍

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
安謀（Arm）告訴路透，於資料中心採用其晶片產品的客戶，自2021年起已成長為7萬，躍增了14倍。路透
安謀（Arm）告訴路透，於資料中心採用其晶片產品的客戶，自2021年起已成長為7萬，躍增了14倍。路透

安謀（Arm）告訴路透，採用安謀架構晶片的資料中心客戶，自2021年起已成長至7萬名，躍增了14倍。

路透報導，在執行長哈斯（Rene Haas）帶領下，安謀致力將業務拓展至個人電腦（PC）市場，且為資料中心設計的晶片架構，獲利亦可觀。

安謀跟其他晶片公司一樣，受惠於生成式人工智慧（AI）算力的狂潮。該公司表示，資料中心業務大舉成長，很大部分是AI所帶動，並說自2021年起，採用其晶片的新創公司也增加了12倍。

雖然與AI資料中心建置相關的晶片發展蓬勃，半導體市場的其他主要領域，如PC及手機，銷售仍舊低迷。在晶片產業面臨近期挑戰之際，安謀前景依舊強勁。

安謀架構晶片以低能耗及高效表現著稱，這也是為什麼世界上幾乎所有手機，都採安謀晶片。由於資料中心處理器通常消耗較多能源，安謀架構也被應用於為資料中心處理器所設計的晶片，。

安謀在5月發布財報時，因貿易不確定性，拒絕提供全年財測。

半導體 安謀

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