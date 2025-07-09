億萬富豪馬斯克旗下公司xAI開發的聊天機器人Grok生成具反猶太理念和讚揚納粹頭子希特勒的內容，遭X平台使用者和非政府組織投訴。xAI今天表示，已刪除「不當」發文。

路透社報導，自從美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT於2022年問世以來，AI聊天機器人政治偏見、仇恨言論與準確性等問題就一直令人憂心。

Grok在社群平台X貼文表示：「我們知悉Grok最近發文內容，並且正積極致力刪除不當貼文。」

這則貼文還說：「自從得知這些內容以來，xAI已經採取行動於Grok在X上發文之前就擋下仇恨言論。xAI只訓練追尋真相的模型，透過訓練可以改進模型，多虧X的數以百萬計使用者，我們才能迅速識別並予以更新。」

致力對抗反猶太主義的非營利組織反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）敦促Grok和開發文字轉語音系統的其他大型語言模型（LLM）軟體業者，避免「創造源自反猶太主義和極端主義仇恨的內容」。

反誹謗聯盟在X上的發文提到：「我們此刻在Grok大型語言模型中看到的是顯而易見的不負責任、危險和反猶，這種極端主義言論過頭之舉只會加劇和鼓勵已經在X和其他許多平台上激增的反猶太主義。」

使用者5月發現，Grok在用戶詢問完全無關話題時，沒來由地拋出南非「白人種族滅絕」的話題。xAI將其歸咎於未經授權的修改。

馬斯克（Elon Musk）上個月承諾升級Grok，表示「任何使用未經修正資料所訓練的基礎模型，存在太多垃圾」。

Grok今天表示，希特勒（Adolf Hitler）最適合打擊反白人仇恨，說他「能發現其模式並予果斷處理」。

在Grok諸多爭議貼文中，又以它正面評價希特勒是「歷史上的鬍子男」，並且評論擁有猶太姓氏的人應為極端反白人行動負責，格外受人批評。

Grok一度承認，在與一個使用常見猶太姓氏的假帳號互動時出現一個「失誤」。這個假帳號批評美國德州洪災年輕受害者是「未來的法西斯分子」。Grok表示，後來發現這個帳號是「惡作劇搞分裂的酸民」。