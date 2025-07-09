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川普下最後通牒！美國關稅動作再出招 亞股漲跌不一

中央社／ 香港9日綜合外電報導
亞洲股市今天走勢分歧，主因投資人評估美國總統川普最新的關稅威脅，同時密切關注貿易談判進展。示意圖／AI生成
亞洲股市今天走勢分歧，主因投資人評估美國總統川普最新的關稅威脅，同時密切關注貿易談判進展。示意圖／AI生成

亞洲股市今天走勢分歧，主因投資人評估美國總統川普最新的關稅威脅，同時密切關注貿易談判進展。川普已警告，他不會再次延後達成貿易協議的最後期限。

法新社報導，川普已致函14國通知其新關稅稅率，但市場預期多數國家將在他設定的8月1日期限前達成協議，投資人因此泰然處之。

不過，川普昨天宣布對進口的銅徵收50%關稅，還稱正考慮對藥品徵收200%關稅，再次引發交易大廳騷動。銅價聞訊飆漲，一度創下新高。

川普也警告，不會再次延長8月1日的關稅協議最後期限。川普之前暫緩關稅期限至7月9日，以為談判預留更多時間。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「這就像開車一樣，一腳踩油門，另一腳踩剎車。市場心理在這1分鐘可能因負面整體風險而緊張，下1分鐘又因談判可望突破而得到緩解。」

「總統在其社群平台『真實社群』（Truth Social）的發文儼然成為全球市場風險晴雨表，每則貼文都像聖經一樣被仔細研讀，並對金屬、債券殖利率和風險溢價帶來影響。」

儘管關稅可能進一步提高，但股市投資人大多以平常心看待川普的最新聲明，華爾街3大指數走勢分歧。

亞洲股市今天也走勢不一，東京、新加坡、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市皆上漲；香港、上海、雪梨、威靈頓和曼谷股市則下跌。

亞股 川普 投資人 美國 貿易談判

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