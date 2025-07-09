美企搶拉貨害的？陸輸英商品運價飆60% 推升物價拖累央行降息

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經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中國大陸至英國的海運成本飆漲。歐新社
中國大陸至英國的海運成本飆漲。歐新社

美國關稅戰的連帶效應，已使中國大陸至英國的海運成本飆漲，這恐推升當地物價，並拖累英國央行降息計畫。

根據航運市場追蹤業者Xeneta數據，過去三個月由中國啟航的40呎貨櫃（FEU）運價，大漲約60%至3,305美元。海事諮詢機構德魯里（Drewry）的數據也有類似漲幅。

運價上漲主因美國企業趕在川普新一輪關稅調漲前拉貨，推升海運需求。運能擠壓之下，前往歐陸國家與英國的其他航線成本，隨之提高。

英國零售商協會（BRC）主席歐皮說，「運價上漲使零售供應鏈持續承壓」，「為低獲利、高競爭的市場，增添原已可觀的成本」。

報導指出，運費上漲也許只是美國貿易政策不斷改變的短暫副作用，海運成本仍遠低於疫後的水準。但經濟學家表示，這可能會至少暫時推升英國物價。

保險業者Coface經濟學家史汀伯格估計，海運成本將使英國第3季消費者物價指數（CPI），增加多達0.3個百分點，攀抵3.6%。英國央行尋求逐步降息、且該國經濟顯露放緩跡象之際，為通膨前景注入另一項不確定性。

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