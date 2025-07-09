印度工會發動全國大罷工 估2.5億人參與

印度10個全國性工會今天發起全國大罷工，抗議政府政策損害勞工權益，預計有包括從事運輸、銀行業、郵政等相關工作的勞工在內，共2.5億人參加。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，工會在今天聯手發起全國大罷工，他們指控政府正在實施的經濟改革，站在挺資方的一邊，損害了勞工權益，因此各工會聯合起來，透過全國大罷工方式，表達對政府勞工、經濟政策的不滿與擔憂。

參與大罷工包括有組織性和自發性的勞工以及農民在內，預估有2.5億人參加，將嚴重擾亂銀行、交通等與民眾直接相關的服務。

在示威人士走上鐵道抗議情況下，印度各地出現部分鐵路交通延遲、中斷情況，另因為示威活動走上街頭，公車、計程車、叫車等服務也出現延遲或中斷，外送服務同樣受到影響。

除此之外，有些地區公路運輸工會加入罷工，讓當地的公車服務面臨中斷，且預計將有270萬從事與電力相關工作的勞工將參加罷工，可能使全印度各地出現停電情形。

印度議員辛赫（Harbhajan Singh）提到，這次罷工也將對許多產業造成大規模影響，與民眾日常生活相關的銀行、郵政、運輸等活動，都將受到嚴重影響。

工會抨擊政府的經濟政策，認為將導致失業率上升、民生必需品價格飆漲、工資下滑，並指政府在教育、醫療、公共服務在內的投入也將因此減少，這些都會加劇貧困人口、低收入戶的困境，以及和中產階級間的不平等。

印度時報（Times of India）報導，工會代表以鐵路、鋼鐵、教育等產業為例，指政府部門不聘請年輕的專業人士，反而重新聘用越來越多的退休人員，這樣的趨勢對占人口65%的低於35歲族群、及失業率偏高的20歲到25歲年輕人不利。

工會抨擊政府法規不利勞方與資方談判、削弱工會功能，並以「便於經商」的名義偏袒資方，並指政府罔顧一般民眾權益，「只為印度和外國企業的利益服務」。

工會提出應採取緊急措施解決失業問題、創造新就業機會、提高工資、改善工作條件在內的訴求。