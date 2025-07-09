快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

印度工會發動全國大罷工 估2.5億人參與

中央社／ 新德里9日專電

印度10個全國性工會今天發起全國大罷工，抗議政府政策損害勞工權益，預計有包括從事運輸、銀行業、郵政等相關工作的勞工在內，共2.5億人參加。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，工會在今天聯手發起全國大罷工，他們指控政府正在實施的經濟改革，站在挺資方的一邊，損害了勞工權益，因此各工會聯合起來，透過全國大罷工方式，表達對政府勞工、經濟政策的不滿與擔憂。

參與大罷工包括有組織性和自發性的勞工以及農民在內，預估有2.5億人參加，將嚴重擾亂銀行、交通等與民眾直接相關的服務。

在示威人士走上鐵道抗議情況下，印度各地出現部分鐵路交通延遲、中斷情況，另因為示威活動走上街頭，公車、計程車、叫車等服務也出現延遲或中斷，外送服務同樣受到影響。

除此之外，有些地區公路運輸工會加入罷工，讓當地的公車服務面臨中斷，且預計將有270萬從事與電力相關工作的勞工將參加罷工，可能使全印度各地出現停電情形。

印度議員辛赫（Harbhajan Singh）提到，這次罷工也將對許多產業造成大規模影響，與民眾日常生活相關的銀行、郵政、運輸等活動，都將受到嚴重影響。

工會抨擊政府的經濟政策，認為將導致失業率上升、民生必需品價格飆漲、工資下滑，並指政府在教育、醫療、公共服務在內的投入也將因此減少，這些都會加劇貧困人口、低收入戶的困境，以及和中產階級間的不平等。

印度時報（Times of India）報導，工會代表以鐵路、鋼鐵、教育等產業為例，指政府部門不聘請年輕的專業人士，反而重新聘用越來越多的退休人員，這樣的趨勢對占人口65%的低於35歲族群、及失業率偏高的20歲到25歲年輕人不利。

工會抨擊政府法規不利勞方與資方談判、削弱工會功能，並以「便於經商」的名義偏袒資方，並指政府罔顧一般民眾權益，「只為印度和外國企業的利益服務」。

工會提出應採取緊急措施解決失業問題、創造新就業機會、提高工資、改善工作條件在內的訴求。

印度 失業 罷工

延伸閱讀

泰豐輪胎內線交易案 技術經理、工會代理理事長起訴

川普再延關稅生效日內幕！傳因財長爭取談成歐洲、印度協議

川普下山來點名：歐盟這兩天會收到信 打算「懲罰」印度等金磚國家

孟加拉推翻前總理後與印度不睦 轉與中國大陸、巴基斯坦交好

相關新聞

買地成武器？美擬禁售農地給陸買家 北京批評「投資政治化」

在國安因素考量下，美國將開始限制中國公民及其他「外國對手」購買農地。中國駐美大使館批評美方將中方的投資政治化，只會損害國...

日股收漲！東證股價指數連2紅 創下6月30日以來最大漲幅

日本東證股價指數今天連續第2天上漲，創下6月30日以來最大漲幅

農業部禁中國收購美農地 違者最高處土地價值25%罰款

農業部8日宣布，將在全美禁止與中國等敵對國家相關的買家收購農地，違者將被處以相當於該土地價值最高25%的罰款。

陸「出口禁令」形同虛設？美國繞道進口關鍵金屬 轉運手法大起底

儘管大陸2024年底宣布嚴格限制對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料與石墨等關鍵礦產，然而美國買家仍透過泰國與墨西哥繞道轉運，而...

Q2全球PC出貨年增6.5%！蘋果和華碩飆最猛 美市場面臨關稅考驗

根據研調機構國際數據資訊公司（IDC）的初步統計，2025年第2季全球PC出貨量年增6.5%至6,840萬台。不過，雖然...

傳藉秘密申請香港上市向英施壓 Shein否認：消息不實

英國金融時報昨天報導，中國快時尚電商平台Shein上週已向香港交易所提交秘密上市申請，意圖藉此向英國監管機構施壓，批准在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。