買地成武器？美擬禁售農地給陸買家 北京批評「投資政治化」

在國安因素考量下，美國將開始限制中國公民及其他「外國對手」購買農地。中國駐美大使館批評美方將中方的投資政治化，只會損害國際社會對美國市場的信心。

據香港01等港媒今天報導，中國駐華盛頓大使館表示，中資企業在美國農業領域的投資創造就業機會，並促進經濟成長，美方將中方的投資政治化，只會損害國際社會對美國市場的信心。

美國政府美東時間8日宣布，出於安全考量，美國將開始限制中國公民及其他「外國對手」購買農地。

據法新社，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，外國購買美國農地正被當作「對付我們的武器」。羅林斯並與其他內閣官員共同公布「全國農場安全行動計畫」（National Farm Security ActionPlan）。

她說，「從中國共產黨收購美國農地，到對我們農業體系的犯罪利用，這類情況一再出現」。

據美國農業部數據，截至2023年底，中國在美國農地的外國所有者名單中排名第20，持有約11萬2234公頃農地。

美國農地中最大的中國持有者之一是史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods），這家公司原為美國公司，2013年被中國企業萬洲國際收購。