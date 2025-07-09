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陸「出口禁令」形同虛設？美國繞道進口關鍵金屬 轉運手法大起底

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸對美實施關鍵礦產貿易禁令。路透
大陸對美實施關鍵礦產貿易禁令。路透

儘管大陸2024年底宣布嚴格限制對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料與石墨等關鍵礦產，然而美國買家仍透過泰國墨西哥繞道轉運，而根據海關與航運紀錄，至少有1家大陸企業涉入其中。

路透報導，大陸在銻、鎵與鍺等戰略金屬的供應上具壟斷地位，這些金屬廣泛應用於電信、半導體與軍事技術。2024年12月3日，在美國加強打壓大陸晶片產業後，北京啟動出口禁令，禁止上述金屬出口至美國。

然而，貿易數據顯示，美國的採購模式出現「第三國繞道轉運」（transshipment）現象，大陸官員也承認這種狀況存在。

包括2家美國企業高層在內的3位業界人士證實，過去數月他們仍透過特定通路，從大故取得這些受限金屬。

根據美國海關數據顯示，自去年12月至今年4月，美國自泰國與墨西哥共進口了3,834公噸氧化銻，幾乎超過過去3年總和。而大陸海關數據也顯示，泰國與墨西哥今年一舉躍升為大陸銻產品的前3大出口市場。相較之下，這2國在2023年，即在陸方實施禁令的前1年，甚至未進入前十大出口地。

顧問公司RFC Ambrian指出，泰國與墨西哥各自僅擁有1座銻冶煉廠，其中墨西哥的冶煉廠還是今年4月才重新啟用，且這兩國均無大規模的銻礦開採作業。

儘管禁令生效，美國對銻、鎵與鍺的進口量不減反增，今年可能回升至甚至超過過往水準，但進口價格也大幅上漲。

數位貨運監控平台Publican的聯合創辦人暨執行長齊昂（Ram Ben Tzion）表示，數據明顯顯示出轉運模式，但目前仍難以追蹤特定企業涉入。他指出：「我們觀察到固定且一致的繞道模式，大陸企業在規避出口限制方面極具創意。」

值得一提的是，美國法律並未禁止企業購買來自大陸的銻、鎵或鍺；大陸企業若取得出口許可，也可將相關金屬銷往其它非美國市場。

美企Gallant Metals執行長帕克（Levi Parker）透露，他每月仍可自大陸取得約200公斤鎵，但基於潛在風險，拒絕透露具體供應鏈細節。他僅說明運作方式，大陸企業先自生產商取得貨品，再由物流公司將貨品重新標示為鐵、鋅或美術用品等，再經亞洲第三國轉運出口。

帕克坦言，這種繞道安排「既不便宜、也不穩定」。他原本希望能穩定進口500公斤，但大宗貨物更容易引起注意，且大陸物流業者普遍「因擔憂後果而特別謹慎」。然而，對於任何願意承擔風險的人來說，海外都能獲得巨額利潤，而海外的短缺已經使鎵、鍺和銻的價格創下了歷史新高。

墨西哥 泰國 海關 物流 美國 關鍵礦產

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