聯合國統計：今年上半年全球貿易額增逾8.7兆元

聯合國今天公布，在美國進口激增和歐洲聯盟（EU）出口增長推動下，全球貿易額今年上半年增長約3000億美元（約新台幣8兆7360億元）。

法新社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）經濟學家尼吉塔（Alessandro Nicita）表示，儘管美國總統川普以全面性關稅引燃商業戰爭，今年上半年全球貿易仍較去年下半年增長約1.7%。

聯合國貿易和發展會議聲明指出，「但政策不確定性持續、地緣政治緊張和全球成長趨緩的徵兆，對今年下半年貿易構成風險。」

尼吉塔指出：「美國進口大幅成長是由於關稅實施前的預先安排，即美國企業在4月5日關稅生效前囤積貨品。」

聯合國貿易和發展會議報告，服務方面的貿易仍是成長「主引擎」。

全球貿易今年第一季成長約1.5%，第二季預計成長至2%左右。

報告指出：「已開發經濟體今年第一季成長超越開發中國家，扭轉近期有利於全球南方國家的趨勢…這項轉變由美國進口增加14%和歐盟出口成長6%所帶動。」

然而，開發中國家進口下降了2%。

根據報告，貿易失衡「在過去4季擴大，美國貿易逆差增加，中國和歐盟的順差則持續擴大」。川普稱貿易失衡是他全面實施關稅措施的原因。

報告指出，包括鋼鋁在內的新美國關稅「已增添貿易碎片化的風險」。

不過聯合國貿易和發展會議稱「復甦的跡象仍在」，但將仰賴「政策明確性、地緣經濟發展與供應鏈的適應能力」。