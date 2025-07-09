快訊

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

銀行搶推美元優存背後藏2原因 各家利率方案一次看

聯合國統計：今年上半年全球貿易額增逾8.7兆元

中央社／ 日內瓦8日綜合外電報導

聯合國今天公布，在美國進口激增和歐洲聯盟（EU）出口增長推動下，全球貿易額今年上半年增長約3000億美元（約新台幣8兆7360億元）。

法新社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）經濟學家尼吉塔（Alessandro Nicita）表示，儘管美國總統川普以全面性關稅引燃商業戰爭，今年上半年全球貿易仍較去年下半年增長約1.7%。

聯合國貿易和發展會議聲明指出，「但政策不確定性持續、地緣政治緊張和全球成長趨緩的徵兆，對今年下半年貿易構成風險。」

尼吉塔指出：「美國進口大幅成長是由於關稅實施前的預先安排，即美國企業在4月5日關稅生效前囤積貨品。」

聯合國貿易和發展會議報告，服務方面的貿易仍是成長「主引擎」。

全球貿易今年第一季成長約1.5%，第二季預計成長至2%左右。

報告指出：「已開發經濟體今年第一季成長超越開發中國家，扭轉近期有利於全球南方國家的趨勢…這項轉變由美國進口增加14%和歐盟出口成長6%所帶動。」

然而，開發中國家進口下降了2%。

根據報告，貿易失衡「在過去4季擴大，美國貿易逆差增加，中國和歐盟的順差則持續擴大」。川普稱貿易失衡是他全面實施關稅措施的原因。

報告指出，包括鋼鋁在內的新美國關稅「已增添貿易碎片化的風險」。

不過聯合國貿易和發展會議稱「復甦的跡象仍在」，但將仰賴「政策明確性、地緣經濟發展與供應鏈的適應能力」。

經濟發展 美國 聯合國

延伸閱讀

美台關稅樂觀？台股拉尾盤站回5日線 新台幣連4貶

美國和歐盟接近達成協議！談了這麼久關稅卻沒比英國低 反而更高

國安人士否認台美關稅卡關 稱日韓等14國屬談不下去國家

川普尚未公布對台新關稅 蔣萬安籲公開談判進度

相關新聞

不怕馬斯克和川普鬧翻 SpaceX傳估值飆到4,000億美元

知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克的太空事業SpaceX準備出售約10億美元的股份。基於這次股票交易，SpaceX的估值將...

Q2全球PC出貨年增6.5%！蘋果和華碩飆最猛 美市場面臨關稅考驗

根據研調機構國際數據資訊公司（IDC）的初步統計，2025年第2季全球PC出貨量年增6.5%至6,840萬台。不過，雖然...

傳藉秘密申請香港上市向英施壓 Shein否認：消息不實

英國金融時報昨天報導，中國快時尚電商平台Shein上週已向香港交易所提交秘密上市申請，意圖藉此向英國監管機構施壓，批准在...

傳TikTok售予美財團 母公司字節跳動否認

中國字節跳動旗下短影音平台TikTok在美國面臨「不賣就禁」禁令，有消息指字節跳動已同意將TikTok美國業務售予甲骨文...

深化布局AI眼鏡 Meta砸35億美元入股EssilorLuxottica

彭博引述知情人士報導，Meta 已買下全球最大眼鏡製造商依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）少數股權，...

敲定和台積電合作關係 蘋果接班人呼聲最高人選威廉斯本月退休

蘋果（Apple）營運長、曾被外界認為是呼聲最高的接班人選威廉斯（Jeff Williams）即將退休，結束在蘋果27年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。