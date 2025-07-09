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Q2全球PC出貨年增6.5%！蘋果和華碩飆最猛 美市場面臨關稅考驗

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據國際數據資訊公司（IDC），2025年第2季全球PC出貨量年增6.5%至6,840萬台。路透
根據國際數據資訊公司（IDC），2025年第2季全球PC出貨量年增6.5%至6,840萬台。路透

根據研調機構國際數據資訊公司（IDC）的初步統計，2025年第2季全球PC出貨量年增6.5%至6,840萬台。不過，雖然多數地區的PC市場成長強勁，美國已開始感受到進口關稅的壓力。

IDC行動裝置追蹤研究副總裁布Jean Philippe Bouchard指出：「我們原本預期美國市場因年初庫存增加而降溫，但現在看到的狀況可能顯示，那裡的PC需求因預期進口關稅即將生效而減弱。」

他補充，儘管美國市場持平，其他地區對PC仍有強勁需求，主要是設備老化亟需汰舊換新，加上企業和消費者持續轉向Windows 11系統。

IDC全球裝置追蹤事業群副總裁Ryan Reith則表示，在不確定的市場環境中，看到成長似乎很奇怪，但其實這股動能背後的因素錯綜複雜。

他指出：「產業供應鏈正盡力應對各種不確定性，因為沒人想錯失機會，但同時，考慮到上半年出貨強勁，導致庫存積壓的風險也升高。更大的問題在於，進入第3季末以及在那之後的整體需求有何變化。」

品牌商可能因各自策略，分散於不同時間和地區調漲價格，這也可能促成部分業者為清理庫存而推出促銷方案。這是在預期漲價之際，反而出現了降價優惠。

今年第2季出貨前5名分別是：

第1名：聯想，出貨約1,700萬台，比一年前1,470萬台大增15.2%，市占率24.8%，高於去年同期的23%。

第2名：惠普，出貨約1,410萬台，比一年前1,370萬台增3.2%，市占率20.7%，低於去年同期的21.3%。

第3名：戴爾，出貨約980萬台，比一年前1,010萬台少3%，市占率14.3%。低於去年同期的15.7%。

第4名：蘋果，出貨約620萬台，較一年前510萬台激增21.4%，市占率9.1%，高於去年同期的8%。

第5名：華碩，出貨490萬台，較一年前420萬台大幅成長16.7%，市占率7.2%，高於去年同期的6.6%。

市占率 庫存 美國

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