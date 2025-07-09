傳藉秘密申請香港上市向英施壓 Shein否認：消息不實
英國金融時報昨天報導，中國快時尚電商平台Shein上週已向香港交易所提交秘密上市申請，意圖藉此向英國監管機構施壓，批准在倫敦上市。Shein回應陸媒第一財經稱「消息不實」。
金融時報報導，Shein於18個月前申請在倫敦上市，但因中國和英國監管機構之間存在分歧，一直未能獲得英方批准。
報導表示，Shein已向港交所提交秘密上市申請，正尋求中國監管當局批准，希望藉此向英國監管機構施壓，促使當局批准在倫敦上市。
報導表示，如果英國金融行為監管局（FCA）開綠燈，願意接受中國證券監督管理委員會認可的招股說明書，倫敦仍將是Shein的首選上市地，因為倫敦的投資者基礎更加多元化及國際化。不過，Shein也可能考慮雙重上市或二次上市。
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