美超微CEO梁見後：計劃在歐洲擴大生產AI伺服器

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後表示，公司計劃在歐洲提高投資，包括在當地提高AI伺服器的產量。

美超微銷售搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器，這些伺服器是訓練並執行龐大AI模型的關鍵。美超微目前在荷蘭設有製造廠，但有可能拓展到歐洲其他處。

梁見後8日在巴黎舉行的Raise高峰會接受CNBC專訪時表示：「由於歐洲的需求正快速成長，所以我已決定，實際上，我們已經有計畫要在歐洲增加投資，包括製造。」「需求是全球性的，需求在未來許多年還將繼續提高。」

不到一個月前，輝達執行長黃仁勳才訪問歐洲多地，簽署基礎建設協議並敦促歐洲地區提升運算能力。

美超微在擺脫先前遲交財報面臨下市疑慮的陰霾後，5月公布的本季財測比預期疲弱，引發市場擔心其產品的需求。

不過，梁見後淡化這些疑慮，表示：「我們的成長率依然強勁，因為我們持續強化核心技術，我們也在拓展業務範圍。」「所以，成長空間仍然非常龐大，是非常大的。」