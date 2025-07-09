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盧特尼克：8月初與貝森特訪陸 展開更大規模貿易對話

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國商務部長盧特尼克在總統川普4月宣布對等關稅時，在一旁幫著拿穩稅率板。 路透
美國商務部長盧特尼克在總統川普4月宣布對等關稅時，在一旁幫著拿穩稅率板。 路透

美國商務部長盧特尼克周二（8日）對美國財經媒體CNBC表示，美國與中國大陸8月初將展開更大範疇的貿易會談，預期將與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾一同訪問中國大陸。

盧特尼克說：「我們將開始啟動美國和中國這世界兩大經濟體的更大規模貿易對話。」他表示，貝森特與葛里爾屆時也會參加在中國大陸舉行的會議。

盧特尼克也說，北京當局現已「快速」核發供應給美國企業的稀土礦物出口許可，華府樂見這個改變，因而也放寬部分管制，開放乙烷、軟體產品和飛機零組件輸往中國大陸。

盧特尼克認為，美中關係現在處於良好狀態，因而希望8月初開始更大規模的貿易協商。

另外，彭博資訊、共同社及路透報導，貝森特下周將率團訪問日本，參觀正在大阪舉行的世博會，但美日兩國不會利用這個訪問安排正式的貿易會談，貝森特也將缺席預定17-18日在南非舉行的20國集團（G20）財金首長會，

日本已經收到美國總統川普的關稅通知函，輸美商品的關稅定在25%，8月1日生效。

根據日本外務省稍早前發布的新聞稿，川普發出關稅函之後，貝森特與日本負責貿易談判的赤澤亮正通了30分鐘電話，進行坦誠且深入的討論，並同繼續保持積極磋商。外務省未主動提及貝森特即將訪問日本。

日本 美國 貝森特

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