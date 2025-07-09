傳TikTok售予美財團 母公司字節跳動否認

中國字節跳動旗下短影音平台TikTok在美國面臨「不賣就禁」禁令，有消息指字節跳動已同意將TikTok美國業務售予甲骨文等美國財團，自身保留少數股權，但字節跳動否認相關消息。

據陸媒第一財經，字節跳動昨天回應時說「該信息不實」。

美國一項聯邦法令以國家安全為由要求TikTok出售，否則將在美國面臨禁令。這項法令原定川普今年1月就職總統的前一天生效，不過川普上台後3度延長寬限期。

川普上月將「不賣就禁」期限延至9月17日，並宣稱已找到TikTok的買家。

第一財經引述美媒稱，潛在買家是私募基金黑石集團（Blackstone）以及科技企業甲骨文（Oracle）等財團，而這些企業過去也被視為收購TikTok的潛在買家。