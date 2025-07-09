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不怕馬斯克和川普鬧翻 SpaceX傳估值飆到4,000億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
SpaceX傳出最新估值已經到達4,000億美元。 路透
SpaceX傳出最新估值已經到達4,000億美元。 路透

知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克的太空事業SpaceX準備出售約10億美元的股份。基於這次股票交易，SpaceX的估值將推升至4,000億美元。

這次SpaceX轉讓員工股份，屬於「要約收購」（ tender offer，或譯公開收購），讓公司估值再刷新高，去年中期時公司的估值為2,100億美元，到了去年12月那次要約收購時，已飆至3,500億美元。

SpaceX現在近4,000億美元的估值，再次鞏固了該公司做為全球最有價值未上市公司前段班的地位，也是美國估值最高的未上市公司。OpenAI今年稍早的估值為3,000億美元，TikTok母公司、中國大陸的字節跳動在2月的估值則是超過4,000億美元。

若與上市公司相比，SpaceX的最新估值已與標普500指數中前20大上市公司看齊，甚至超越美國銀行（BofA）與P&G等大型企業。

兩位熟悉狀況的人士表示，最新的股票交易每股價值為212美元，已於周二（8日）發送給投資人。SpaceX這次也說，會在交易中回購部分股權。去年12月那輪12.5億美元要約收購時，SpaceX回購了5億美元的員工股份。

歐美主流財經媒體分析，SpaceX最新的這輪售股，顯示投資人對公司的未來並沒有太擔心。馬斯克最近與美國總統川普透過社群平台公開決裂，引發部分投資人產生川普恐會對SpaceX開刀的疑懼，例如，無法再拿到政府合約，甚至將SpaceX國有化等等。

馬斯克2002年創辦SpaceX，當時他投入了自己出售PayPal所得中的大約1億美元。馬斯克曾說，SpaceX要徹底改變太空旅行方式，透過發展可重複使用的火箭，實現人類的「多星球化」，能夠到火星等其他星球生存。

SpaceX對最新估值的相關報導尚未置評。

SpaceX 上市公司 馬斯克

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