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深化布局AI眼鏡 Meta砸35億美元入股EssilorLuxottica

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta和EssilorLuxottica聯手開發AI智慧眼鏡，目前Meta已販售首款內建相機和AI助理的Ray-Ban眼鏡。路透
Meta和EssilorLuxottica聯手開發AI智慧眼鏡，目前Meta已販售首款內建相機和AI助理的Ray-Ban眼鏡。路透

彭博引述知情人士報導，Meta 已買下全球最大眼鏡製造商依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）少數股權，此舉顯示美國科技巨頭對高速成長的智慧眼鏡產業加強投資力道。

消息人士表示，Meta入股Ray-Ban母公司EssilorLuxottica，持股略低於3%，按現行市價計算，價值約30億歐元（約35億美元）。Meta也考慮再加碼，持股比例未來可能拉高到5%，但相關規畫仍有變數。受此消息激勵，EssilorLuxottica在紐約交易的美國存託憑證（ADR）大漲5.5%，收在146.05美元。Meta和EssilorLuxottica對此不願置評。

這筆投資也深化了雙方的合作關係。過去數年，Meta和EssilorLuxottica聯手開發AI智慧眼鏡，目前Meta已在販售首款內建相機和AI助理的Ray-Ban眼鏡，2021年首度亮相。上月，雙方又攜手推出Oakley品牌的智慧眼鏡。EssilorLuxottica執行長米勒里（Francesco Milleri）去年曾透露，Meta有意入股，這項計畫直到最近才正式成真。

這筆交易也符合 Meta執行長祖克柏近年大力推動AI的決心，AI已經成為該公司最優先、也是最燒錢的重點項目之一，而智慧眼鏡正是這項布局的關鍵。祖克柏過去曾說，Meta過去只能靠其他品牌的手機，間接提供自家應用程式和服務，如今有了自有硬體，Meta就能掌握產品設計和銷售通路的主導權。這次入股，讓Meta能更深入了解製造技術、利用全球通路，有助於把智慧眼鏡真正做成大眾化商品。

對EssilorLuxottica來說，這筆交易形同進一步卡位科技領域，未來若Meta的創新願景成真，對EssilorLuxottica來說也將是利多。Meta同時押寶未來工作、娛樂都會戴上頭戴裝置或眼鏡的時代。

受這則消息帶動，競爭對手Warby Parker股價收盤也大漲4.5%。

眼鏡 祖克柏 美國

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