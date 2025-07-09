美銀上修標普500年底目標至6,300點 認為股遠優於債

美國銀行（BofA）看好美股後市，上修美股目標值，強調了美國企業展現出來的強勁韌性，而且尤其若是與債券相比，股票的長期展望更佳。

以蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）為首的美銀策略師團隊，將標普500指數年底預估值，由原先的從5,600點，大幅調高至6,300點。12個月內的目標值，則是設定在6,600點。標普500指數周二（8日）收在6,225.52點。

美銀在最新報告中提到，因為「大型上市公司在面對總體經濟不確定性時深具韌性」，所以下修了對於「股票風險溢價」（ERP）的假設。

美銀說，儘管政策不確定性接近歷史最高水準，但美銀表示企業透明度依然完好。多數公司仍持續提供獲利指引，且盈餘預估差異度「接近新冠疫情後的最低水準」；「自疫情以來，匯率、通膨與利率的波動並未動搖標普500的利潤率——企業不是適應了環境，就是已被指數淘汰」。

美銀策略師團隊認為，雖然美股的短期前景是「溫和至偏涼」，但中長期前景「溫暖」，若與債券相比，甚至可說是「相當熱烈」。他們表示，「人口老化和持續的通貨膨脹，創造出希望能有抗通膨收入的強勁供需，市場對股票的偏好，輕鬆贏過債券」。