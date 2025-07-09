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敲定和台積電合作關係 蘋果接班人呼聲最高人選威廉斯本月退休

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果營運長威廉斯。美聯社
蘋果營運長威廉斯。美聯社

蘋果（Apple）營運長、曾被外界認為是呼聲最高的接班人選威廉斯（Jeff Williams）即將退休，結束在蘋果27年的職涯。

在威廉斯在蘋果期間，主導打造了蘋果的全球供應鏈。他親自協調多家關鍵、長期合作夥伴，包括負責蘋果先進晶片生產的台積電（2330），帶給台積電龐大而穩定的晶片需求。

蘋果周二發布新聞稿說，威廉斯將於本月卸任營運長，今年也將正式退休。在離職前，他會繼續負責設計團隊和健康事業。營運長一職將由薩比赫．汗（Sabih Khan）接任，設計團隊則改為直接向執行長庫克匯報。

薩比赫．汗現任營運資深副總裁，在蘋果服務30年，2019年起負責掌管供應鏈、採購和物流等關鍵業務。

現年62歲的Williams原被視為庫克接班的熱門人選，如今退休後，蘋果下一任執行長很可能將由其他高層出線。分析師和業界觀察家普遍點名的可能人選，包括硬體工程主管特納斯（John Ternus）、軟體部門主管費德里吉（Craig Federighi），服務業務主管庫依（Eddy Cue）。

紐約時報引述熟悉威廉斯的內部人士報導，威廉斯退休並不意外。他多年來工作壓力極大，最近又要因應蘋果供應鏈從中國大陸轉往印度的挑戰。此外，威廉斯還多次在第一線面對美國總統川普加徵關稅並要求蘋果返美生產的壓力。

威廉斯一度被視為64歲庫克的接班熱門人選，因為兩人職務相近、風格也相似。但由於年齡相差不大，再加上威廉斯傾向早點退休，讓蘋果的接班布局有所調整。

主管 供應鏈 台積電

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