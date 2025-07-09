油價觸兩周高點 紅海商船再度遇襲 金價跌逾1%

國際油價周二（8日）升至兩周最高，因美國石油產量預測下調、葉門青年運動（胡塞武裝組織）再次襲擊紅海商船，且油價一度突破200天移動平均線帶動技術性空頭回補；黃金價格下跌，投資人權衡美國總統川普將對等關稅延後到8月1日實施的決定。

油價收漲

布蘭特原油9月期貨上漲57美分，漲幅0.8%，結算價報每桶70.15美元，美國西德州中級原油（WTI）8月期貨收報在每桶68.33美元，上漲40美分，漲幅0.6%。

兩大指標觸及6月23日以來收盤新高。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「美國產量前景下降推動油價上漲，並且受銅關稅消息和紅海緊張局勢加劇的影響，油價也追隨其他大宗商品價格一起上漲。」

根據美國能源資訊局（EIA）最新預測，油價下跌促使生產商今年放緩生產活動，2025年美國石油產量將低於先前的預期。

紅海方面，懸掛賴比瑞亞國旗、由希臘運營的散裝貨輪「Eternity C」四名船員在葉門附近遭到無人機和快艇襲擊身亡，這是平靜了數月之後一天內發生的第二起事件。

紅海襲擊事件迫使載有石油、液化天然氣和其他能源產品的船隻繞道以避開該區域，使得能源成本增加。

一些分析師還指出，在布蘭特原油價格突破每桶70美元心理和技術阻力的關鍵水準後，石油市場受到了技術性空頭回補的支撐。WTI原油期貨一度突破在大約68.51美元的200日移動均線。

黃金價格下跌逾1%

隨著投資人權衡川普將關稅生效日期延後到8月1日的決定，黃金價格周二下跌，而美元走強和美國公債殖利率上升進一步增加金價壓力。

現貨金價周二（8日）收盤下跌1.04%，報每英兩3,301.92美元。美國黃金期貨結算價下跌0.8%，報3,316.9美元。

指標10年期美國公債殖利率觸及兩周多最高，使得黃金吸引力下降，美元上漲0.1%。

亞洲經濟強國日本和韓國周二表示，他們將嘗試與美國進行談判，以減輕川普計劃從8月初開始實施的大幅提高關稅的影響。

川普周一升級貿易戰，警告14個國家將面臨更高的關稅。不過，隨著生效日期延後到8月1日，各國正關注新的三周窗口期，爭取更寬鬆的貿易政策。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「隨著7月9日最後期限臨近，川普政府加大施壓，焦點集中在貿易上。但與貿易協議相關的一些樂觀情緒正在助長風險偏好情緒，導致金價維持低迷。」

現貨白銀下跌0.3% ，至每英兩36.64 美元，白金跌0.8%至1,359.90美元， 鈀金持平於1,111.36美元。