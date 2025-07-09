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日圓遭川普關稅遭挫 澳幣因央行意外偏鷹決策走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普延長關稅實施的最後期限，也讓聯準會（Fed）和市場再陷不確定性。路透
美國總統川普延長關稅實施的最後期限，也讓聯準會（Fed）和市場再陷不確定性。路透

美元指數周二全天在平盤上市波動，收盤持平，美國總統川普延長關稅實施的最後期限，也讓聯準會（Fed）和市場再陷不確定性。澳幣在G-10貨幣中領漲，因澳洲央行決策偏鷹。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報97.516。歐元兌美元上漲0.2%，至1.1728；歐盟尋求本周與美國達成初步貿易協議，以便雙方磋商長期協議之際，歐盟能在8月1日最後期限之後鎖定10%的關稅稅率。

美元兌日圓升值0.4%，至146.63，周一漲1.1%。 歐元兌日圓升值0.5%，英鎊兌日圓升值0.3%。

日圓遭挫，美國總統川普重申計劃對來自日本和南韓貨品課徵25%的關稅，令他多變的貿易戰再添變數。

美元兌瑞郎貶值0.3%，至0.7958；今年以來，瑞郎兌美元上漲約14%，成為表現第二強的貨幣。

「第一波信函列出的關稅稅率與4月宣布的稅率非常接近，」Brown Brothers Harriman全球市場戰略主管Win Thin表示， 「這些稅率將於8月1日生效，延長了這一不確定時期。」他表示，「關稅被調升將讓Fed更加謹慎」。

澳幣兌美元一度上漲1%，至0.6558，澳洲央行維持利率不變，令投資人和多數經濟學家感到意外。央行總裁布拉克表示，這一決定關攸關時機，而非方向。

滙豐全球外匯策略師Lenny Jin在報告中寫道， 「從中期來看，我們仍然看好澳幣，因為：1）面對成長風險，財政

政策支持能力充足；2）澳洲投資者所持外國股票的外匯對沖比率有可能提高」。

澳洲 美國 貨幣

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