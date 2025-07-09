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英特爾再裁員500多人 人力精簡助股價大漲逾7%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾宣布，在奧勒岡州裁員500多人。 路透
英特爾宣布，在奧勒岡州裁員500多人。 路透

英特爾（Intel ）宣布，將在奧勒岡州裁減超過500個職位，這是一項裁員計畫的一部分。據知情人士說，英特爾的人力精簡計畫最終預計將影響大約20%的員工。

根據英特爾向監管機關提交的文件，奧勒岡州的裁員措施將從7月15日開始在阿羅哈和希爾斯伯勒兩個廠區進行。這波裁員預期永久裁撤約529名員工。在這之前，英特爾已在加州聖塔克拉拉總部裁員107人。

新任執行長陳立武上任後，英特爾4月就啟動削減成本與裁員的計畫。公司沒有公開裁員總人數，但據知情人士透露，裁員規模可能超過總員工數的20%。

受此消息激勵，英特爾股價周二（8日）收盤大漲7.23%，報23.59美元。今年以來英特爾股價已上漲17.66%，表現優於標普500指數的5.85%漲幅。

英特爾在聲明中表示，奧勒岡州的裁員是為了在讓公司「變得更精簡、更快速、更有效率」。

英特爾說，「簡化組織架構並賦予我們的工程師更多主導權，將有助於我們更能滿足客戶需求，並強化執行力」，「我們在經過深思熟慮後作出這些決策，以確保公司未來的競爭力，並在這個重要的過程中，以關懷與尊重的態度對待每位員工」。

希爾斯伯勒廠位於波特蘭郊區，是英特爾最大型工廠之一，也是研發中心所在地。英特爾是希爾斯伯勒市最大雇主

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