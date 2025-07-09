紐約銅價一度狂飆17%創新高 川普說要徵50%銅關稅 最慘是智利

紐約銅期貨價格周二（8日）盤中一度飆漲17%並創下歷史新高，因美國總統川普表示，計劃對銅進口徵收50%的關稅。此舉不但震撼全球金屬市場，還會在龐大的供應鏈引發連鎖效應。

紐約商品交易所（Comex）銅期貨合約周二一度狂飆17%，創單日最大漲幅，價格觸及每磅5.8955美元的歷史新高，最後收在每磅5.6855美元，漲幅為13%。目前紐約銅價比全球基準的倫敦銅期貨溢價幅度達到前所未見的25%。

美商務部長透露銅關稅可能7月底或8月1日生效

川普周二在內閣會議上對記者表示，他仍打算特定產業加徵關稅，包括製藥、半導體和金屬等領域。

一位記者提問這些產品的關稅稅率將定在何種水準，川普回答說，「我相信我們將把銅的關稅設在50%」。消息帶動紐約銅價應聲飆漲。

美國商務部長盧特尼克隨後接受CNBC採訪時表示，關於銅的調查已完成，預期關稅「可能在7月底或8月1日生效」。他表示，「銅的調查已完成。我們已將報告交給總統。由於我們已經調查過銅市場，總統知道他現在有權設定銅市場的關稅。」

如果美國實施銅關稅，預期將推升美國經濟許多領域的成本，因為銅是工業金屬，被廣泛應用於消費電子、汽車、住宅建築到資料中心等諸多產業。此時正值美國與全球對銅的需求預期在未來十年劇增，從資料中心、車廠到電力公司等產業正努力尋找銅原料以擴增電動車產量與電網容量。

交易商自2月起已開始搶運銅至美國

摩根士丹利分析師表示，川普此舉將推升紐約銅價，因為價格將反映銅輸入美國的成本。不過，國內庫存的增加可能在短期內緩解部分衝擊。

事實上，全球銅產業自2月來就一直在提防銅關稅，因為川普當時依據《貿易擴張法》第232條，以國安為由，要求美國商務部評估對銅徵稅的可行性。不過，美國製造業者反對這項計畫，原因是極度仰賴銅進口。

近幾個月來，為了搶在關稅實施前進行避險，交易商已將創紀錄的銅運往美國。這次紐約銅價再度飆升，勢必刺激業者加速完成最後一波銅金屬出貨。分析師說，一旦美國關稅正式上路、搶運潮結束後，紐約銅價可能會出現降溫。

市場仍在等待銅關稅措施的諸多細節，包括具體實施時程、適用的銅產品類型，以及是否會有豁免等。

智利會是最大苦主 其次是加拿大與墨西哥

若美國實施銅關稅，智利將首當其衝，因為是美國最大的銅進口來源國。美國一年進口70萬噸精煉銅，智利就占了50萬噸，而智利國營銅業公司Codelco供應其中約35萬噸。

智利外交部表示，目前未獲知美方任何決定。