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日本具兩實力不畏對等關稅 日股仍可逢低布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊分析表示，觀察美日談判陷入僵局，主要卡關在兩項議題，其一是農產品，美國總統川普在社群發文指責日本國內面臨米荒，卻拒絕進口美國稻米；其二是日本無法接受高達25% 的汽車關稅。而日本之所以態度強硬，是因為這兩項爭議不僅牽扯經濟利益，更是與日本國內政治局勢密切相關，這次談判時間點相當敏感，日本參議院改選在即（7月20日投開票），而農民與汽車業工人正是自民黨長期支持基本盤，若對美讓步，恐流失大量票源並衝擊選情。

考量對等關稅並非立即施行、談判緩衝期又從原先的7月9日再度延長至8月1日，川普再度提出的關稅威脅其實是一種施壓手段，展現出希望與日本盡快完成談判的意圖。預估接下來可能要等到日本參議院選後才會有更進一步的協商，而未來幾周市場也將受到各方消息面的牽動出現震盪。

野村 （愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊分析表示，值得注意的是，關稅對日本企業的衝擊其實有限，因為部分日本企業已在美國設廠生產銷售並不受制於對等關稅；再者日本企業其實擁有強大的定價能力，包含豐田汽車（Toyota）、任天堂（Nintendo）都已宣布調漲在美銷售的商品價格，將潛在的關稅成本轉嫁給消費者。總結來看，日股雖受短期市場雜音干擾，但整體基本面韌性未見顯著動搖，近期日股若因為關稅消息出現拉回，反而提供中長線投資布局的機會，投資人仍須持續關注後續談判走向與參議院選舉結果的影響。

日本 美國 關稅

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