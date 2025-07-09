蘋果AI主管 傳跳槽至Meta

蘋果公司負責人工智慧（AI）模型的主管，將跳槽至臉書母公司Meta，使得蘋果在AI領域的努力再受重擊。

彭博資訊報導，蘋果基礎模型團隊（AFM）負責人、資深工程師龐若鳴（Ruoming Pang）即將離職，轉投Meta旗下新成立的「超級智慧」團隊。龐若鳴2021年離開Google母公司Alphabet，到蘋果工作。

消息人士說，Meta為延攬龐若鳴，開出年薪數千萬美元的優渥待遇。

龐若鳴在蘋果領導100人的團隊，負責開發大型語言模型，不過最近傳出高層考慮使用外部模型，也就是OpenAI或Anthropic等其他AI公司的模型，影響AFM士氣。龐若鳴的離職更被視為蘋果投入AI以來最重大的相關人事異動，也可能引發團隊出走潮。

此事也凸顯市場對AI人才的爭奪。OpenAI暗示，將提高某些員工的薪酬，以因應臉書母公司Meta對其研究人員的挖角。這可能意味增加數十億美元員工股票薪酬。Meta已從OpenAI挖走至少九位研究人員。