AI太耗能 美未來恐缺電

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

川普政府在最新報告中指出，由於人工智慧（AI）預料將帶動電力需求增加，2030年前美國停電次數可能激增，這項警告被視為政府擴大干預，以協助避免燃煤發電廠提前關閉的前兆。

美國能源部在7日發布的報告中表示，如果發電廠關閉計畫按原定時間表推行，美國也未興建取代這些發電廠的新發電廠，美國停電次數五年可能激增100倍。能源部說：「現有計畫維持不變將衝擊美國經濟成長、國安及新興科技領先地位。」

能源部是因應白宮一項行政命令展開分析，這份報告把電力可能短缺歸咎於燃煤與天然氣發電廠關閉，以及過度依賴再生能源。能源部長賴特在聲明中說：「如果要維持電燈亮著、贏得AI競賽並避免電價飆漲，美國必須釋放能源潛力。」

這份報告與美國總統川普支持煤炭和反再生能源的立場互相呼應，把風力與太陽能發電貼上不可靠標籤，稱其為前幾屆政府激進綠色政策「遺毒」。

停電 再生能源 美國

延伸閱讀

遇丹娜絲衝擊…今晚仍有3萬餘戶停電 台南宣布「這12區」9日停班課

美國竟缺電？政府警告停電恐激增100倍 除非這麼做

談判不順利？台灣沒入首波新關稅名單 許舒博曝鐵板：無法像越南一樣

丹娜絲颱風災後10餘萬戶搶復電 雲林只剩893戶

相關新聞

金融市場重演夏季大屠殺？ 德銀點出四大導火線

從歷史經驗來看，夏季往往是金融市場波動上升幅度最大時期。全球金融危機以來數場市場大幅崩跌的事件，都發生在每年此刻。

對抗Meta挖角！OpenAI大幅提高員工股票獎勵 飆升至營收119%

科技媒體The Information報導，OpenAI透露，將提高某些員工的薪酬，以因應臉書母公司Meta對其研究人員...

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

美國總統川普再次延後關稅生效時點，並釋出對願意談判國家展現彈性的訊號。部分投資人認為，美方最新關稅措施不如預期嚴厲，許多...

歐洲最大港演習戰爭應變 預防北約、俄國衝突

歐洲最大港鹿特丹正加緊防災準備，預留空間容納載運軍事物資進港的船隻，並規劃運輸路線，以防萬一北大西洋公約組織（NATO）...

美晶片管制、HBM供貨延遲拖累 三星第2季營利腰斬

三星電子初估財報顯示，受美國出口管制與HBM供貨延遲的拖累，上季營業利益年減56%，為2023年來首見下滑。儘管三星同日...

蘋果AI主管 傳跳槽至Meta

蘋果公司負責人工智慧（AI）模型的主管，將跳槽至臉書母公司Meta，使得蘋果在AI領域的努力再受重擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。