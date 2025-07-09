AI太耗能 美未來恐缺電

川普政府在最新報告中指出，由於人工智慧（AI）預料將帶動電力需求增加，2030年前美國停電次數可能激增，這項警告被視為政府擴大干預，以協助避免燃煤發電廠提前關閉的前兆。

美國能源部在7日發布的報告中表示，如果發電廠關閉計畫按原定時間表推行，美國也未興建取代這些發電廠的新發電廠，美國停電次數五年可能激增100倍。能源部說：「現有計畫維持不變將衝擊美國經濟成長、國安及新興科技領先地位。」

能源部是因應白宮一項行政命令展開分析，這份報告把電力可能短缺歸咎於燃煤與天然氣發電廠關閉，以及過度依賴再生能源。能源部長賴特在聲明中說：「如果要維持電燈亮著、贏得AI競賽並避免電價飆漲，美國必須釋放能源潛力。」

這份報告與美國總統川普支持煤炭和反再生能源的立場互相呼應，把風力與太陽能發電貼上不可靠標籤，稱其為前幾屆政府激進綠色政策「遺毒」。