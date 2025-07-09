Fed主席熱門人選：美國應該降息

美國聯準會（Fed）下任主席熱門人選華許（Kevin Warsh）表示，關稅不會引發通膨，Fed應該降息；川普的貿易顧問納瓦羅也批評現任Fed主席鮑爾拒絕降息，「正造成美國經濟的嚴重損失」。彭博資訊分析，川普盟友對Fed政策的一連串「指導棋」，讓鮑爾接班人還沒出爐，就先背上獨立性受質疑的壓力。

曾任Fed理事的華許7日接受福斯新聞訪問時表示，Fed「糟糕的經濟政策」正在抑制美國的成長，Fed需要「體制變革」，意味著新的政策組合、對經濟成長的新思維、以及對驅動通膨因素的嶄新理解，也代表要有新的人事安排。華許也說，現在已不適用1978年的經濟學，當時通膨是由高薪資造成的，但當前的通膨是資金增加所致。

納瓦羅同日表示，鮑爾拒絕降息正造成美國「經濟的重大損失」，Fed政策導致聯邦稅收減少、預算赤字加劇、國家債務加深，美國家庭正感受到「尖銳的經濟痛苦」。

彭博資訊分析，川普盟友、Fed新任主席熱門人選華許的發言，已在川普還沒提名人選之前，先讓市場懷疑，新任主席人選是否是以順從換來提名，以及能否捍衛Fed的決策的獨立性。