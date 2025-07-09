意外 澳洲央行利率不動 預留關稅戰應變空間 澳幣應聲走揚逾1%

澳洲央行（RBA）8日意外宣布按兵不動，主要利率維持在3.85%，出乎投資人和經濟學家所料，在美國關稅釀成全球不確定性之際，釋出靜觀其變的立場。

彭博調查32位經濟學家中僅五位料到此結果，令市場措手不及。消息公布後，澳幣應聲走揚，一度勁升1.03%至0.6558美元。對政策敏感的3年期公債殖利率，升幅寫1月以來之最。市場仍預期澳洲央行還會再降息三次，但第三次出手時間將從原先估計的今年底，延後至明年第1季。

澳洲央行表示，對通膨展望維持審慎態度，而貨幣政策委員會的投票，更出現罕見分裂，六人支持利率不變、三人反對。

央行總裁布拉克說，委員會內部的分歧主要在於動手時間，只要第2季消費者物價指數（CPI）大致符合預期，央行仍會維持寬鬆政策。

她同時表示，雖然避開了美國關稅的最糟情境，但局勢依舊瞬息萬變，須持續密切關注海內外數據的發展。

澳洲央行在聲明中說：「委員會認為可以靜候更多資訊，確認通膨是否能長期重回2.5%」；「若國際局勢會對澳洲經濟活動和通膨，造成重大影響，貨幣政策也有空間可果斷因應」。

加拿大皇家銀行策略師湯普森說，7月未宣布降息，震撼市場，但從通膨的關鍵發言看來，只是延至8月動手，市場幾乎肯定此點。

澳洲央行在這波降息周期已經降息兩次，儘管房價改寫新高，卻未能刺激民眾消費。5月核心通膨為2.4%，觸及三年半新低，且低於央行目標值2%-3%的中間點，促使本月降息呼聲大增。但央行聲明指出，儘管單月CPI數據顯示，第2季通膨可能大致合乎預期，但長期仍略高預估。

另外，勞動市場維持韌性，也顯示央行不宜倉促採取刺激措施。該國失業率一年多來始終徘徊在4.1%左右。