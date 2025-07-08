金融市場重演夏季大屠殺？ 德銀點出四大導火線

從歷史經驗來看，夏季往往是金融市場波動上升幅度最大時期。全球金融危機以來數場市場大幅崩跌的事件，都發生在每年此刻。

金融市場夏季─或至少第3季─陷入危機的案例不勝枚舉。舉例來說，2024年夏季日圓利差交易突然平倉，導致全球市場湧現沉重賣壓，有恐慌指數之稱的VIX指數觸及65。回到2022年，美國聯準會（Fed）主席鮑爾也是在夏季發表鷹派言論，Fed當時為抑制通膨連續三次升息3碼。

2015年夏季市場也曾陷入動盪，中國大陸股市上證綜合指數暴跌43%是導火線，希臘退出歐元區的恐懼則導致歐洲市場亂成一團；雷曼兄弟破產是2008年全球金融危機催化劑，這場崩盤的「前傳」是2007年夏季次級房貸緊急事件導致北岩銀行（Northern Rock）爆發擠兌，以及法國巴黎銀行（BNP Paribas）凍結基金。

針對這類危機是否會重演，德意志銀行策略師艾倫（Henry Allen）在報告中點出幾個可能導致市場今夏陷入災難的原因，這些原因不出所料以貿易戰升溫威脅為首。目前美國總統川普已為對貿易夥伴課徵懲罰性關稅訂下8月1日新期限，但市場已對讓步及避開最糟情況習以為常。不過，基於政策充滿不確定性，這次情況或許未必會是如此。

已經開徵的關稅滯後影響浮現，進而可能帶動通膨開始上升，是第二個威脅。債市和股市已消化Fed 2025年下半年降息數次的利多，消費者物價指數（CPI）傳出壞消息可能導致降息預期破滅。經濟數據疲弱則可能衝擊市場信心，並重新點燃經濟衰退憂慮。

美國及數個十國集團（G10）其他政府陷入財政困境，也會為市場緊張情勢增添柴火。期限風險溢酬今年不斷攀升已推升美國、日本及英國長期債券殖利率，進而導致市場對為高預算赤字籌資的憂慮升溫。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，地緣政治情勢一直是市場關注焦點。投資人就中東衝突做出負面反應，持續凸顯地緣政治因素擾亂市場的威力。地緣政治是目前市場波動主要來源，許多衝突都可能釀成災難。