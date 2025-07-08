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對抗Meta挖角！OpenAI大幅提高員工股票獎勵 飆升至營收119%

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
科技媒體The Information報導，OpenAI透露，將提高某些員工的薪酬，以因應臉書母公司Meta對其研究人員的挖角。路透
科技媒體The Information報導，OpenAI透露，將提高某些員工的薪酬，以因應臉書母公司Meta對其研究人員的挖角。路透

科技媒體The Information報導，OpenAI透露，將提高某些員工的薪酬，以因應臉書母公司Meta對其研究人員的挖角。這意味著數十億美元的股票獎勵，將再大幅增加，可能在該公司改組後，進一步稀釋投資人持股。

OpenAI對投資人表示，去年其股票薪酬增加了超過五倍，至44億美元，相當於其去年總營收的119%。OpenAI也預測，今年股票薪酬占營收比率將會大幅下滑至45%；隨著營收增長，至2030年前，其股票薪酬估將降至營收的10%以下。

OpenAI在今年稍早進行此一預測。Meta後來從OpenAI延攬至少九名研究人員，促使其研究長陳信翰（Mark Chen）指示，公司可以在提供員工股票薪酬方面，更具企圖心。該公司的股票薪酬支出顯示，正以高報酬來吸引並留住員工，特別是與過往世代的科技公司相比。

這也透露出，在OpenAI營利部門轉型為公益公司（像多數公司一樣能夠發行股票）後，員工將持有多少股份。知情人士指出，該公司高層曾討論過一種提案，在公司改組後，員工約持有三分之一股票。

OpenAI的股票薪酬支出如此之高，堪比其在推理運算、或運作ChatGPT及其AI模型的支出，該公司預測，今年用於推理運算的開銷約為60億美元，僅略高於股票薪酬支出；並估另外支出15億美元，作為薪資等人事成本。

ChatGPT Meta OpenAI 投資人

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