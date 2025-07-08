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川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

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川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普再次延後關稅生效時點，並釋出對願意談判國家展現彈性的訊號，美股8日早盤平盤波動。路透
川普再次延後關稅生效時點，並釋出對願意談判國家展現彈性的訊號，美股8日早盤平盤波動。路透

美國總統川普再次延後關稅生效時點，並釋出對願意談判國家展現彈性的訊號。部分投資人認為，美方最新關稅措施不如預期嚴厲，許多人甚至覺得貿易戰最壞階段可能已經過去。美股8日早盤平盤波動。

道瓊工業指數跌21點，或不到0.1%；標普500指數持平、那斯達克指數小漲0.07%。費城半導體指數漲1%、台積電ADR跌0.2%。

輝達市值有望突破4兆美元，股價早盤一度漲0.6%。特斯拉在前一個交易日大跌6.1%後反彈，早盤一度漲2%。

川普7日公布14國的對等關稅，8月1日起開徵，並說，新關稅期限「非百分百確定」，「若他們打來換個說法提出主張，我們會持開放態度」。

Trivariate Research執行長Adam Parker表示，「若細看，我甚至懷疑是否有人搞得清楚今天（7日）公布的內容與先前有何差異，是否真會落實，又會影響哪些企業等」，「我認為（目前）只是市場在高點小幅回吐，為7月財報季預作調整，不這代表市場進入新階段」。

凱投宏觀亞太市場主管Thomas Matthews說，「我們的基本情境仍是，關稅相關的不確定性，尚不足以成為導致美國經濟急劇下滑的單獨因素。若真如此，也不太可能澆熄投資人對美股的熱情」。

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