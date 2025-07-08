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ECB：歐盟的貿易夥伴漸趨獨裁 但不能只怪這個國家

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
研究發現，歐洲貿易夥伴在過去25年來，變得愈來愈不民主，與歐洲各國理念相衝突。路透
研究發現，歐洲貿易夥伴在過去25年來，變得愈來愈不民主，與歐洲各國理念相衝突。路透

研究發現，過去25年來，歐洲的貿易夥伴變得愈來愈不民主，和歐洲各國政府承諾聚焦政治、人權與社會權益的理念相違背。

歐洲央行（ECB）8日在官網發表的部落格文章指出，上述趨勢的部分原因，來自歐洲和中國大陸貿易往來增加，中國的民主排名低落，占歐盟進口比率卻達約20%。

但原因不僅於此，其中，一些歐盟較早的成員國，包含已脫歐的英國，漸漸將進口商品來源轉向較不民主的國家；在此同時，其原有貿易夥伴的民主治理品質也日益惡化。

文章作者馬奇妮和波柏芙表示，「歐盟貿易政策主張確保經濟發展應和民主、社會價值相輔相成」，「儘管如此，歐盟確實不斷與由專制和獨裁者治理的國家，增加貿易往來」。

研究顯示，東歐、拉美和東亞地區國家在1985-1990年代間的民主化，替歐盟的承諾加分，但此後分數不斷下滑，直到2022年俄羅斯入侵烏克蘭、引發國際對俄貿易制裁後，才又回彈。

馬奇妮和波柏芙強調，「和獨裁者做生意」會讓那些威脅全球地緣政治穩定性的政權獲利，此外，能讓經濟「綠化」的大宗商品，也多來自非民主國家，「這個風險在於，為了解決一項外部性問題，例如減碳，我們無意間讓另一個惡化，也就是其他國家的人權侵害問題」。

歐盟 經濟發展

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