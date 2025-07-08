川普延長關稅暫緩期 東南亞6國股市漲多跌少
美國總統川普（Donald Trump）公布14國關稅新稅率，馬來西亞由4月的24%升至25%，印尼和泰國維持在32%和36%，川普並將關稅暫緩期限延後至8月1日，東南亞股市漲多跌少。
新加坡海峽時報指數上漲16.00點或0.40%，收4047.86點。
印尼IDX綜合指數微漲3.46點或0.05%，收6904.39點。
菲律賓PSEi指數小漲8.36點或0.13%，收6433.60點。
泰國SET指數下挫7.35點或0.65%，收1115.65點。
馬來西亞KLCI指數下跌7.40點或0.48%，收1530.14點。
越南VN指數揚升13.40點或0.96%，收1415.46點。
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