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輝達B200供不應求 股價仍然看俏

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Wedbush分析師認為，即使NVIDIA產能全開，B200仍會一直缺貨。
Wedbush分析師認為，即使NVIDIA產能全開，B200仍會一直缺貨。

輝達（NVIDIA）B200 圖形處理器（GPU）熱賣到供不應求。Wedbush分析師Matt Bryson和Antoine Legault最近在亞洲花了數周調查後出具報告說，即使NVIDIA產能全開，B200仍會一直缺貨。

值得一提的是，NVIDIA 優先把GB200晶片供應給超級電腦業者、雲端服務商和各國主權資料中心，這也導致戴爾（Dell）第2季業績展望強勁、技嘉（2376）營收明顯彈升、緯創（3231）5月營收亮眼。

同時，傳統伺服器需求也在加溫，超微（AMD）可望在2025年搶下更多CPU市場，儘管外界對該公司的MI350加速卡的評價才陸續發酵。

在儲存市場這一塊，供應同樣緊俏。因為硬碟磁頭產能有限，威騰電子（WD）和希捷（Seagate）都能持續漲價，擴大利潤空間。

Wedbush認為，WD目前在傳統PMR技術上的領先優勢短期內可望帶來收益，但隨著產業逐步轉向HAMR技術，希捷有機會在2026年後居於上風。

價值大師網（GuruFocus）給出的結論是：當GPU和硬碟都處於供不應求的狀態，主導權自然落在輝達、WD和希捷這些大廠手上。這波供應吃緊表示相關晶片和儲存類股後市仍有上漲空間，只要關稅或其他政策不會突來攪局。

GB200 主權 業績

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