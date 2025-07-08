馬斯克宣布組黨引投資人擔憂 特斯拉股價大跌

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克計劃成立新的美國政黨，在公司努力因應下滑的銷售量之際，再次讓人質疑他對特斯拉未來做出的承諾，特斯拉股價今天應聲重挫近8%。

路透社報導，在與總統川普就大規模減稅及支出法案「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）公開爭執之後，馬斯克（Elon Musk）上週末宣布成立美國黨（America Party）。曾是馬斯克盟友的川普稱這項最新想法「荒謬」。

6月初，馬斯克與川普的衝突在社群媒體上爆發，導致特斯拉市值一天內蒸發1500億美元，川普威脅取消馬斯克旗下公司獲得的數以十億計美元補助。

數天前，特斯拉公布季度交車量連續第2季下滑，這對股價造成壓力。自去年12月創下歷史新高以來，特斯拉股價累計下跌35%，是今年「七巨頭」中表現最差的。

持有特斯拉股票的Camelthorn Investments顧問康貝爾（Shawn Campbell）表示：「我和其他每位特斯拉投資者都希望遠離政治，這種干擾越早消除，特斯拉越早回歸實際業務就越好。」

特斯拉下半年需要交付超過100萬輛，才能避免年銷量再次下滑。由於關稅引發的經濟不確定性以及對馬斯克政治立場的強烈反對，這項任務非常艱鉅。

如果目前的虧損持續，特斯拉市值將損失超過800億美元，而交易員今天將從特斯拉股票的空頭部位中獲得約14億美元的帳面利潤。

馬斯克的最新舉動讓人對特斯拉董事會的行動方針產生質疑。「華爾街日報」先前報導，特斯拉董事會成員正在尋求更換執行長，但遭董事長丹候（RobynDenholm）否認。