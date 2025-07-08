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澳洲央行意外按兵不動預留決策空間 澳幣勁揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博調查32位經濟學家中僅有5位料到澳洲央行今天會按兵不動。路透
彭博調查32位經濟學家中僅有5位料到澳洲央行今天會按兵不動。路透

澳洲央行（RBA）周二意外宣布按兵不動，將主要利率維持在3.85%，出乎投資人和經濟學家所料，在美國關稅在全球劍拔弩張之際，釋出靜觀其變的立場。

彭博調查32位經濟學家中僅有5位料到此結果，令市場措手不及。澳洲央行在這波降息周期已經降息兩次，在勞動市場依舊緊俏、勞動生產力不振的情況下，經濟專家不禁懷疑還能有多少降息空間。

消息公布後，澳幣應聲走揚，與政策敏感的3年期公債殖利率上揚5個基點至3.42%。多數經濟學家原先預估今年還會有兩次降息，年底利率降至3.35%，貨幣市場則反映明年2月前利率會跌破3%。

澳幣兌美元周二一度勁升1%至0.6541美元。

澳洲央行貨幣政策委員會在聲明中說：「委員會認為，目前可以再等更多資訊來確認通膨是否可望穩定回到2.5%。」「若國際局勢出現重大變數，貨幣政策也有空間可果斷因應，確保澳洲經濟和通膨穩定。」

自澳洲央行5月19日至20日會議以來，數據顯示，單月通膨率已降至央行2-3%目標區間的低檔，家庭支出依舊疲弱，消費者信心調查中看壞比例仍占上風。同時，生產力成長遲滯，這表示單位勞動成本恐怕居高不下，通膨復萌風險升高。加上政府支出仍然強勁，使央行委員會對未來經濟展望採取更加審慎的態度。

澳洲 通膨

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