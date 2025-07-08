要買要快？彭博：「這因素」可能限制日圓兌台幣跌勢
日圓兌新台幣匯價最近因為新台幣強升勢，持續下探數十年低點，但近期的暑假旅遊旺季，可能限制日圓兌新台幣的貶勢。
彭博資訊指出，近來日圓兌新台幣接連走貶，7日收盤更貶破5日圓兌新台幣1元。新台幣強勢大幅提升台灣民眾的購買力，可望在暑假旅遊旺季催化一波赴日旅遊熱潮，換匯需求可能帶給新台幣對日圓的升勢一些壓力。
日本是台灣人最愛的旅遊目的地之一，交通部數據顯示，今年來台灣有近600萬人次出國，赴日旅客占約36%。
此外，新台幣名目有效匯率（NEER）最近已升破台灣央行的關注區間，也意味著新台幣兌一籃子貨幣的聲勢可能暫時告一段落。根據歷史經驗，只要台幣NEER大幅突破舒適圈，勢將出現一波回落態勢。
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