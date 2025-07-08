花旗按讚輝達股價 看好再漲20% 市值直衝4.6兆美元
花旗研究公司馬里克（Atif Malik）分析師認為，人工智慧（AI）商機只會愈來愈龐大，因而看好輝達（Nvidia）股價可望再漲20%，市值可望衝上4.6兆美元。
馬里克認為，輝達將受惠於主權AI趨勢的迅速興起，光是今年這個業務就有望為輝達營收貢獻「多達數十億美元」，明年主權AI在輝達的事業占比將再擴大，「輝達放眼未來兩年將會有（數十GW）的企業和主權AI工廠興建潮，該公司也基本上涉足每一樁主權協議」。
同時，他也看好輝達今年度結束（明年1月底）前，讓經調整後毛利率回稱到70%-80區間中間的能力，輝達的信心也植基於GB200增產與GB300最終產量的樂觀情緒。
他指出，資料中心AI晶片市場規模到2028年時，可能達到5,630億美元，高於他先前預測的5,000億美元。
馬里克因此提高輝達的股價目標價，從180美元拉高到190美元，比7日收盤價158.24美元高出20.1%。若以190美元計算，輝達的市值將達到4.6兆美元。
他也提醒，川普可能限制部分AI晶片出貨到東南亞，可能形成輝達的「溫和風險」，但花旗分析師團隊認為輝達將能善加追蹤其繪圖處理器（GPU）流向。
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