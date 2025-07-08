美科技設備供應鏈5月洗牌 台灣穩居伺服器主力

美國人口調查與統計局最新一期報告顯示，美國科技設備供應鏈5月洗牌，從中國進口的智慧型手機、個人電腦及零件數量出現大幅下滑；伺服器供應鏈變動則相對較小，台灣、墨西哥仍為美國的伺服器主要來源國。

美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）收集並發布官方國際貿易統計資料，道瓊旗下的「巴隆周刊」（Barron's）今天引述最新一期報告指出，受關稅不確定性影響，美國科技設備供應鏈在5月出現明顯變化，主要進口來源從中國轉向其他國家。

美國5月從中國進口的智慧型手機僅占美國進口量的8%，相比2024年5月的67%大幅下滑，此變化發生迅速，今年2月時，美國大多數智慧型手機進口仍來自中國。

企業將供應鏈撤離中國的趨勢使得印度和越南等國家獲益。印度在5月成為美國智慧型手機的最大出口國，越南則緊追在後，排名第二。蘋果公司（Apple）近年來逐步在印度擴建iPhone組裝基地，三星（Samsung）也在越南做出類似布局。

另外，搶在關稅生效前，美國企業在第一季試圖超前部署，智慧型手機的進口量比去年同期成長了72%，「提前拉貨」則導致運往美國的智慧型手機於5月下跌29%。

中國對美國的智慧型手機出口總額在5月份縮水了26億美元（約新台幣755億元），這項缺口僅部分由印度和越南填補。

在個人電腦與電腦零件市場方面，出現了與智慧型手機相似的情況，冬季的提前拉貨導致美國在4月與5月的進口量下滑，隨著中國組裝量減少，越南與泰國補上部分缺口，這2個國家5月對美國的個人電腦及零件出口分別成長了59%與49%。

中國對美國出口的個人電腦及零件相比去年同期暴跌了82%。今年2月，中國仍是美國最大個人電腦及零件的出口國，但如今已滑落至第三大，市占率僅11%。

在伺服器及相關零件領域中，供應鏈的變動幅度則相對較小，台灣和墨西哥長期以來都是供應主力，截至5月，台灣與墨西哥仍是美國的伺服器主要來源國。

美國政府4月宣布對部分電子產品實施暫時性的關稅豁免，但同時警告可能會針對特定產業加徵更多關稅。雖然企業已迅速做出調整，但若美國針對新的產業或國家實施新的關稅措施，可能會抵銷5月的調整成果。