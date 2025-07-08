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Meta高薪搶人 蘋果AI模型主管龐若鳴被挖走

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Meta執行長祖克柏最近大力挖角各路AI大將加入Meta。路透
Meta執行長祖克柏最近大力挖角各路AI大將加入Meta。路透

蘋果公司（Apple）負責人工智慧（AI）模型的主管，將跳槽至臉書母公司Meta Platforms，使得蘋果在AI領域的努力追趕，受到另一個打擊。

彭博資訊引述未具名知情人士報導，「蘋果基礎模型團隊」（Apple Foundation Models, AFM）負責人、資深工程師龐若鳴（Ruoming Pang）即將離職，轉投Meta旗下新成立的「超級智慧」團隊。彭若明2021年離開Google母公司Alphabet到蘋果工作。

消息人士說，Meta為延攬龐若鳴，開出年薪高達數千萬美元的優渥待遇。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）正在發動AI人才搶人大作戰，猛挖AI領域的多位大將，以超高的薪酬，先前已禮聘到Scale AI創辦人汪滔、新創公司創辦人Daniel Gross、GitHub前執行長佛里曼。

知情人士說，Meta周一（7日）也聘用了來自OpenAI的研究員Yuanzhi Li，曾在Anthropic參與Claude專案的Anton Bakhtin。上個月有多位原OpenAI研究員加入Meta。

蘋果、Meta、OpenAI、Anthropic等公司，均未對此消息發表評論。

龐若鳴在蘋果領導100人的團隊，負責開發蘋果的大型語言模型（LLM），Apple Intelligence和公司旗下產品的其他AI功能，都仰賴這些模型。今年6月，蘋果宣布，公司的LLM將首度開放給第三方開發者，讓iPhone與iPad能有更多的應用程式（app）。

蘋果內部，新的領導高層緊盯著基礎模型團隊的成果，而且最近傳出高層考慮使用外部模型，也就是OpenAI或Anthropic等其他AI公司的模型，影響AFM士氣。

儘管蘋果一方面探討第三方模型這個選項，另一方面仍持續開發內部模型並應用於Siri 2.0、電子郵件摘要、Genmoji、通知優先排序等功能。不過，彭博指出，龐若鳴的離職被視為是蘋果自投入Apple Intelligence以來，最重大的AI人事異動，也凸顯了科技巨頭之間對AI人才的激烈爭奪。

消息來源說，龐若鳴離職可能引發AFM團隊出走潮，已有多位工程師表示計劃加入Meta或其他公司。龐若鳴的副手Tom Gunter，則是已經在上月離職。

OpenAI 團隊 離職

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