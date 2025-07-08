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川普發關稅通知函後 在美上市南韓科技股大跌！日韓開盤逆勢上揚

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）7日在白宮藍廳與以色列總理內唐亞胡共進晚餐。歐新社
美國總統川普（如圖）7日在白宮藍廳與以色列總理內唐亞胡共進晚餐。歐新社

美國股市6日因川普總統宣布對包括日本、南韓與南非在內多國加徵關稅而下跌，但亞太市場7日開盤後多數上漲。

CNN與CNBC報導，川普在「真實社群」貼出了十幾封制式通知函，概述了新的關稅政策。從宣布日韓兩國將被徵收25%關稅後，美國股市午盤大幅下挫。川普隨後又宣布對緬甸、馬來西亞、哈薩克、寮國與南非等國徵收25%到40%不等的關稅，股市午後持續走低。

道瓊工業指數收跌422點，跌幅0.94%；標普500下跌0.79%；以科技股為主的納斯達克指數下跌0.92%，均創下近三周以來最差表現的一天。

CNN指出，由於華爾街觀望川普政府計畫宣布新的貿易協議或通知各國新的關稅稅率，股市開盤即呈低迷。在美國上市的日本主要汽車製造商股價大幅下跌：豐田下跌4%，日產下跌7.16%，本田下跌3.86%。同樣在美掛牌的南韓主要科技公司股價亦未能倖免：LG Display 下跌8.3%，SK電信（SK Telecom）下跌7.76%。

貝萊德管理的追蹤日本、南韓、南非與馬來西亞股市ETF分別下跌2.4%、3.56%、1.73%與1.97%；其中，聚焦日本、南韓與馬來西亞市場的ETF創下自4月初以來最差表現。

不過，CNBC報導，亞太市場7日開盤後多數上漲。日經指數早盤上漲0.36%，東證指數（Topix）上漲0.31%。南韓綜合股價指數（Kospi）上升0.44%，小型股指數Kosdaq則上漲0.19%。澳洲標準普爾/澳交所200指數（S&P/ASX 200）則下跌0.44%。

傑富瑞（Jefferies）首席策略師兼歐洲經濟學家庫馬爾（Mohit Kumar）在一份報告中表示，他不認為原定的9日最後期限會對市場產生「實質影響」。

庫瑪爾說：「考量當前估值與市場部位，這將造成短期不確定性，並引發部分獲利了結。但這些信函的目的是為了促使其他國家儘速達成協議，我們預期未來幾周將會有更多貿易協議簽署。」

南韓 指數 馬來西亞

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