率先遭美國加徵高額關稅 日韓股匯市卻因川普這舉動上漲了

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普致函日本首相和南韓總統，告知對方將面臨25%關稅，但他同時簽署行政命令，將新關稅的實施日期延後至8月1日。路透
美國總統川普致函日本首相和南韓總統，告知對方將面臨25%關稅，但他同時簽署行政命令，將新關稅的實施日期延後至8月1日。路透

亞洲投資人一覺醒來發現美國關稅談判還有數周可談，日本南韓雖遭課等同於4月2日解放日25%的關稅，兩地股市周二卻聯袂上漲，日圓和韓元也走升。

日本東證指數（Topix）上漲約0.2%，南韓Kospi指數漲幅達0.9%，美國總統川普致函日本首相和南韓總統，告知對方將面臨25%關稅，但他同時簽署行政命令，將新關稅的實施日期延後至8月1日。

日韓車廠在美國掛牌的存託憑證（ADR）股價下跌，但兩地汽車股周二本地掛牌股價反而小漲。

日經225指數周二早盤上漲0.4%，南韓Kopsi指數大漲1.4%。

韓元兌美元升值0.6%至 1,369.99韓元，日圓兌美元也從前一個交易日1.1%的頹勢反彈，小升0.1%至145.98日圓。

南韓 指數 日本

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