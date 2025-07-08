三星財報／上季營業利益腰斬 AI記憶體推進延誤

南韓三星電子上季獲利縮減程度大於市場預期，且是2023年以來，首次再度出現獲利下滑。主要是受到美國禁止向中國大陸輸出人工智慧（AI）晶片的衝擊，同時，三星電子向輝達（Nvidia）銷售先進人工智慧（AI）記憶體的計畫也遭遇問題。

根據三星發布的初估數據，截至6月的上一季，營業利益為4.6兆韓元（33億美元），較去年同期大減約56%；分析師預期的平均減幅是41%。營收則是有74兆韓元。公司將在本月稍後提供完整財報，包括淨利與各部門營收的詳細數字。

三星表示，一次性的、與庫存有關的成本造成獲利下滑。先進記憶體產品的出貨，正在進行中。晶片代工部門的營利虧損預期在今年下半年將會縮小，因為需求逐漸復甦。

彭博資訊分析，三星一直苦於在高頻寬記憶體（HBM）市場站穩腳跟，而HBM是輝達AI加速器所需的關鍵零件。三星至今仍未獲得輝達對其最先進產品：12層HBM3E的認證，這讓競爭對手SK海力士在這個高獲利領域取得了異於平常的長時間領先。同時，美國對手美光（Micron）也正在迅速搶占這個領域的市場。

根據彭博在三星初步財報公在前訪調分析師的預期，三星上季（第2季）晶片部門營業利益為2.7兆韓元，雖較第1季的1.1兆韓元增加，但遠低於去年同期的6.5兆韓元。

三星曾在4月時表示公司營運前景好轉，提到已向主要客戶出貨升級版的HBM3E樣品，並預期該產品線可於第2季開始貢獻營收。當時三星還宣布計劃下半年開始量產HBM4晶片。

然而現在看來，三星似乎仍在努力追趕SK海力士。SK海力士一直積極將自己定位為輝達HBM4的主要供應商，已超前進度提供全球首批12層HBM4樣品給客戶，美光也於6月跟進，可是三星還需要對其12層HBM3E的設計進行修正。

根據上個月發布的消息，三星已獲得超微（AMD）的訂單，與美光同為AMD供應商之一。但三星卻未能及早取得AI晶片霸主輝達對HBM3E的認證，使得三星難以在AI記憶體市場取得關鍵市占。

Mark Li帶領的伯恩斯坦分析師團隊指出，他們原本預期三星的12層HBM3E可於上季獲輝達認證，現在則估計要到本季才能取得。