台積電ADR跌2.4% 較台北交易溢價23.3%

近年來AI產業薪資飆升，Meta開出七位數甚至八位數的高薪延攬資深AI研究人員的消息曝光，讓這股風潮成為新聞焦點。而這類高額聘雇也可能正拉抬「新鮮人」博士的起薪水準。美國西北大學電腦科學教授伯恩邦（Larry Birnbaum）正積極延攬一位前途無量的博士生成為研究助理，但這位人才同時也被Google盯上。伯恩邦無奈地說。高額聘雇可能正拉抬「新鮮人」博士的起薪水準。儘管這些剛畢業的學生幾乎沒有業界經驗，卻已獲得原本只屬於主管與高階主管級的百萬年薪待遇。

2025-07-08 08:00