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台積電ADR跌2.4% 較台北交易溢價23.3%
台積電ADR周一（7日）下跌2.4%，收在229.17美元，自上周四創下的歷史新高收盤價回落，較台北交易溢價23.3%。
美國股市周一自歷史新高回落，美國總統川普宣布8月起對日本、南韓、南非在內貿易夥伴加徵高額關稅。特斯拉則因執行長馬斯克宣布籌組新政黨而大跌。
道瓊工業指數下跌422.17點，跌幅0.9%，報44,406.36點；標普500指數下跌49.37點，跌幅0.8%，報6,229.98點；那斯達克綜合指數下跌188.59點，跌幅0.9%，報20,412.52點。
費城半導體指數大跌1.9%。輝達（NVIDIA）跌0.7%。
台灣加權股價指數周一下跌118.782點收在22,428.72點。台積電跌0.5%收在1,080.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 147.12 -2.31 144.00 2.17
中華電 CHT 129.81 -1.80 130.00 -0.15
台積電 TSM 1,331.29 -2.40 1,080.00 23.27
聯電 UMC 43.86 -3.58 43.45 0.94
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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