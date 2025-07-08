快訊

慎防致災！ 嘉縣、高雄豪雨特報 中南部7縣市大雨

丹娜絲瀕死 今北東炎熱南大雷雨 將有2熱帶擾動發展 吳德榮曝對台影響

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅貼文發得愈多打擊美股愈甚 馬斯克組黨計畫重創特斯拉

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人仍抱有一絲希望，認為這些關稅並非永久性政策。路透
投資人仍抱有一絲希望，認為這些關稅並非永久性政策。路透

美國股市周一自歷史新高回落，美國總統川普宣布8月起對日本、南韓、南非在內貿易夥伴加徵高額關稅。特斯拉則因執行長馬斯克宣布籌組新政黨而大跌。

道瓊工業指數下跌422.17點，跌幅0.9%，報44,406.36點；標普500指數下跌49.37點，跌幅0.8%，報6,229.98點；那斯達克綜合指數下跌188.59點，跌幅0.9%，報20,412.52點。

費城半導體指數大跌1.9%，台積電ADR大跌2.4%，輝達（NVIDIA）跌0.7%。

川普周一下午在Truth Social平台上宣布，美國將對來自日本和南韓貨品課徵25%的關稅。他後來透露，寮國和馬來西亞在內的其他國家也將面臨更高的關稅。馬來西亞和哈薩克商品也被課徵25%關稅，南非被課徵30%關稅，對寮國和緬甸被課徵40%關稅。

他每發布一則貼文，主要指數便進一步下跌。油價和債券殖利率上漲，反映出市場擔憂加徵關稅將導致通膨加劇。

川普還揚言，將對與金磚國家(Brics)新興經濟體集團結盟的國家加徵額外的關稅，金磚成員包括中國大陸和印度。

9月交割的布蘭特原油期貨上漲1.9%，美國10年期公債殖利率攀升0.05個百分點，至4.394%。美元走強。美元指數后市尾盤上漲0.7%，連續三個交易日走高。

Lululemon、雅詩蘭黛(Estee Lauder)、First Solar和迪爾公司(Deere)等對貿易敏感的公司的股價下跌。

川普也譏諷馬斯克組黨計畫，特斯拉股價大跌6.8%，創下6月5日以來的最大單日跌幅，今年以來已累計下跌27%。

華爾街的恐慌指數波動率指數（VIX）上漲約9%，但仍遠低於4月解放日創下的高點。

標普500指數11個類股有9個下跌，非必需消費品和原物料股領跌。

City Index 和Forex.com的Fawad Razaqzada表示，「投資人應警惕消息面風險 。最後一刻達成協議的可能性很高，但貿易緊張局勢再度升級的可能性也很高」。

Manulife John Hancock Investments聯席首席投資策略師Emily Roland說，投資人或許仍抱有一絲希望，認為這些關稅舉措並非永久性政策：「一直以來的模式就是先宣布懲罰性關稅，然後再有所緩和。這種來回反復的談判節奏，很可能就是接下來的階段。」

WNS Holdings大漲14.3%，法國IT服務公司凱捷同意以33億美元現金收購這家外包公司。

指數 美國 馬來西亞

延伸閱讀

美關稅寬限期將到期？白宮：川普計畫延長至8月1日

馬斯克組黨 特斯拉股價嚇跌

美媒：馬斯克與川普鬧翻對北京價值降低 不利特斯拉

馬斯克發文開砲：貝森特是索羅斯走狗 他學政治的不懂數學

相關新聞

川普徵收新關稅引發拋售 道指跌逾400點

美國總統川普致函各國，暗示將對進口商品徵收新關稅，美股開盤即遭遇拋售。

沙烏地調高銷亞洲油價 賣給歐洲油品也全數調漲

為因應沙國國內原油需求看升、出口量可能下降等局面，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯7日調高銷往亞洲的官訂售油（OSP）價格...

日超長期公債殖利率攀升

日本超長期公債在7日大跌，與價格呈反向關係的殖利率攀升，因投資人擔憂本月參議院選舉結果，將導致政府進一步擴大財政支出，從...

馬斯克組黨 特斯拉股價嚇跌

特斯拉執行長馬斯克上周末宣布將組成新政黨「美國黨」，令投資人憂慮他又會在公司本業外大舉涉入美國政治，導致他執掌的特斯拉股...

字母AI研發藥物大突破 準備推進人體實驗階段

Google母公司字母（Alphabet）成立的藥物開發新創公司Isomorphic Labs，長期致力於AI藥物研發。...

1分鐘看世界／甲骨文爭取聯邦採購 資料庫等軟體打七五折

美國聯邦總務署（GSA）表示，甲骨文公司將對政府機構提供其授權軟體（含資料庫及分析軟體）75%的優惠，並直到11月底前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。