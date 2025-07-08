川普關稅貼文發得愈多打擊美股愈甚 馬斯克組黨計畫重創特斯拉

美國股市周一自歷史新高回落，美國總統川普宣布8月起對日本、南韓、南非在內貿易夥伴加徵高額關稅。特斯拉則因執行長馬斯克宣布籌組新政黨而大跌。

道瓊工業指數下跌422.17點，跌幅0.9%，報44,406.36點；標普500指數下跌49.37點，跌幅0.8%，報6,229.98點；那斯達克綜合指數下跌188.59點，跌幅0.9%，報20,412.52點。

費城半導體指數大跌1.9%，台積電ADR大跌2.4%，輝達（NVIDIA）跌0.7%。

川普周一下午在Truth Social平台上宣布，美國將對來自日本和南韓貨品課徵25%的關稅。他後來透露，寮國和馬來西亞在內的其他國家也將面臨更高的關稅。馬來西亞和哈薩克商品也被課徵25%關稅，南非被課徵30%關稅，對寮國和緬甸被課徵40%關稅。

他每發布一則貼文，主要指數便進一步下跌。油價和債券殖利率上漲，反映出市場擔憂加徵關稅將導致通膨加劇。

川普還揚言，將對與金磚國家(Brics)新興經濟體集團結盟的國家加徵額外的關稅，金磚成員包括中國大陸和印度。

9月交割的布蘭特原油期貨上漲1.9%，美國10年期公債殖利率攀升0.05個百分點，至4.394%。美元走強。美元指數后市尾盤上漲0.7%，連續三個交易日走高。

Lululemon、雅詩蘭黛(Estee Lauder)、First Solar和迪爾公司(Deere)等對貿易敏感的公司的股價下跌。

川普也譏諷馬斯克組黨計畫，特斯拉股價大跌6.8%，創下6月5日以來的最大單日跌幅，今年以來已累計下跌27%。

華爾街的恐慌指數波動率指數（VIX）上漲約9%，但仍遠低於4月解放日創下的高點。

標普500指數11個類股有9個下跌，非必需消費品和原物料股領跌。

City Index 和Forex.com的Fawad Razaqzada表示，「投資人應警惕消息面風險 。最後一刻達成協議的可能性很高，但貿易緊張局勢再度升級的可能性也很高」。

Manulife John Hancock Investments聯席首席投資策略師Emily Roland說，投資人或許仍抱有一絲希望，認為這些關稅舉措並非永久性政策：「一直以來的模式就是先宣布懲罰性關稅，然後再有所緩和。這種來回反復的談判節奏，很可能就是接下來的階段。」

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