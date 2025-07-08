投資人再度擔憂貿易不確定性 美國股市收挫
美國總統川普宣布新一波關稅稅率，再次喚起投資人對貿易不確定性的擔憂。美國股市部分指數今天從上週的歷史高點回落，終場4大指數皆收跌。
道瓊工業指數下挫422.17點或0.94%，收44406.36點。
標準普爾500指數下跌49.37點或0.79%，收6229.98點。
那斯達克指數挫跌188.58點或0.92%，收20412.52點。
費城半導體指數下跌105.92點或1.88%，收5541.20點。
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