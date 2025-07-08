快訊

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

投資人再度擔憂貿易不確定性 美國股市收挫

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國總統川普宣布新一波關稅稅率，再次喚起投資人對貿易不確定性的擔憂。美國股市部分指數今天從上週的歷史高點回落，終場4大指數皆收跌。

道瓊工業指數下挫422.17點或0.94%，收44406.36點。

標準普爾500指數下跌49.37點或0.79%，收6229.98點。

那斯達克指數挫跌188.58點或0.92%，收20412.52點。

費城半導體指數下跌105.92點或1.88%，收5541.20點。

半導體 指數 美國

延伸閱讀

川普徵收新關稅引發拋售 道指跌逾400點

川普：8月1日起對日韓徵25%關稅 轉運或報復課更多

美關稅寬限期將到期？白宮：川普計畫延長至8月1日

馬斯克組黨 特斯拉股價嚇跌

相關新聞

川普徵收新關稅引發拋售 道指跌逾400點

美國總統川普致函各國，暗示將對進口商品徵收新關稅，美股開盤即遭遇拋售。

沙烏地調高銷亞洲油價 賣給歐洲油品也全數調漲

為因應沙國國內原油需求看升、出口量可能下降等局面，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯7日調高銷往亞洲的官訂售油（OSP）價格...

日超長期公債殖利率攀升

日本超長期公債在7日大跌，與價格呈反向關係的殖利率攀升，因投資人擔憂本月參議院選舉結果，將導致政府進一步擴大財政支出，從...

馬斯克組黨 特斯拉股價嚇跌

特斯拉執行長馬斯克上周末宣布將組成新政黨「美國黨」，令投資人憂慮他又會在公司本業外大舉涉入美國政治，導致他執掌的特斯拉股...

字母AI研發藥物大突破 準備推進人體實驗階段

Google母公司字母（Alphabet）成立的藥物開發新創公司Isomorphic Labs，長期致力於AI藥物研發。...

1分鐘看世界／甲骨文爭取聯邦採購 資料庫等軟體打七五折

美國聯邦總務署（GSA）表示，甲骨文公司將對政府機構提供其授權軟體（含資料庫及分析軟體）75%的優惠，並直到11月底前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。