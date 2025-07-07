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CoreWeave股票不值錢？將以90億美元換股收購這家公司 後者股價暴跌

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
AI資料中心服務業者CoreWeave將以約90億美元全股票交易，收購前身為比特幣挖礦公司的資料中心基建供應商Core Scientific。路透
AI資料中心服務業者CoreWeave將以約90億美元全股票交易，收購前身為比特幣挖礦公司的資料中心基建供應商Core Scientific。路透

人工智慧（AI）資料中心服務業者CoreWeave 7日宣布，將以約90億美元全股票交易，收購前身為比特幣挖礦公司的美國資料中心基建供應商Core Scientific。

依此協議，Core Scientific股東每股可換得0.1235股CoreWeave股票，相當於每股20.4美元，較交易談判曝光前的Core Scientific收盤價溢價66%。交易完成後，Core Scientific股東在合併後公司的持股將低於10%。

該交易仍須取得監管機關與股東同意，預計今年第4季完成。消息傳出，CoreWeave股價7日早盤下跌4%，Core Scientific重挫逾17%。

Core Scientific自2024年脫離破產、在那斯達克重新掛牌後，已將業務重心逐漸轉向高效能運算工作負載。這項交易將擴大CoreWeave的電力與不動產資源，取得Core Scientific位於美國各地資料中心1.3百萬瓩（GW）的總容量，未來還可增加1GW。

CoreWeave藉此將關鍵基礎設施納入自家體系，鞏固其在AI競賽的領先地位。該公司執行長殷崔特表示，此舉將可免除100億美元的未來租賃義務，並大幅提升營運效率。

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