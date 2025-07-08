日超長期公債殖利率攀升

日本超長期公債在7日大跌，與價格呈反向關係的殖利率攀升，因投資人擔憂本月參議院選舉結果，將導致政府進一步擴大財政支出，從而紛紛拋售超長期公債。

日本20年期公債殖利率上漲5.5個基點，至2.425%，寫6月初以來新高；30年期公債殖利率也大漲10.5個基準點，至2.97%。債券殖利率與價格呈相反走勢。

7日的跌勢主因是投資人關注政府預算風險：執政聯盟自民黨及公明黨尋求以現金發放競選承諾來吸引選民，而反對黨議員則呼籲減稅。

美國銀行（BofA）利率策略師山下友暢表示，市場正將對於日本政府財政的擔憂，反映在公債價格上。

日媒在周末發布的民調數據，讓各界益發擔憂，自民黨及公明黨組成的執政聯盟，是否將在20日參議院選舉中失去多數席次。三井住友DS資產管理公司資深策略師稻留克俊表示，「如果這真的發生，自民黨可能必須同意其他政黨的減稅訴求。」

就算稍早的30年期公債拍賣帶來一定程度的需求，顯示政策制定者在平息債市動盪上，已取得些許成功。但市場對全球政府財政支出的擔憂再起，仍在上周再度推升日本公債殖利率。

日本超長期公債殖利率在5月攀至新高，主因是市場對政府財政惡化的擔憂升溫。但財務省稍後宣布縮減公債發行規模，讓拋售潮得到緩解。稻留克俊表示，政府透過縮減債券發行規模來急救債市的做法不起作用，原因是基本問題（即對政府財政擴張的擔憂）並未解決。

投資人將密切關注預計於10日登場的20年期公債拍賣，並仍擔憂增加的財政支出，將會由長年期公債提供資金。