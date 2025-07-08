1分鐘看世界／甲骨文爭取聯邦採購 資料庫等軟體打七五折

美國聯邦總務署（GSA）表示，甲骨文公司將對政府機構提供其授權軟體（含資料庫及分析軟體）75%的優惠，並直到11月底前，就雲端服務給予「大幅」折扣。川普政府致力撙節採購開支，賽富時、Google及Adobe也都已與政府達成折扣協議。

歐元區／投資人信心指數走揚 7月攀抵4.5 寫三年高點

歐元區7月Sentix投資人信心指數從上月的0.2升至4.5，優於預期，寫三年多來最高，預期指數也同步連三個月上升，顯示歐元區經濟廣泛復甦，但恐降低歐洲央行（ECB）進一步降息的展望。

德國／勃肯鞋赴印度打侵權官司 多座工廠遭扣押疑似仿品

德國品牌勃肯鞋（Birkenstock）5月在印度提出侵權訴訟，據悉當地法院指派的代表近幾周已查訪多座小型工廠、扣押疑似仿冒品，並已遞交報告給法官，預計10月6日召開下一次聽證會。

南韓／現代汽車女主管占比創高 平均年薪36萬美元 超越男性

現代汽車去年全球女性高管占比寫7.9%新高，含紅利平均薪資也超越男性高管，達4.96億韓元（36萬美元）；非高管女性薪資也超越男性。公司目標在2030年前提升南韓女性主管占比至15%。

南韓／LG新能源電動車、儲能熱銷 Q2營業利益估增1.5倍

LG新能源7日表示，第2季營收年減9.7%至5.56兆韓元，但營業利益初估大幅成長152%，達到4,922億韓元（3.61億美元），優於市場預期，主要受電動車及儲能系統在北美市場的銷售帶動。

日本／實質薪資連五降 不利石破茂參院選情

經通膨調整後的實質薪資，5月年減2.9%，寫20個月來最大跌幅，並為連續五個月下滑。通膨居高不下，導致實質薪資驟降，民怨日增，可能不利石破茂內閣本月20日的參議院選情。

日本／日產籌措改革資金 將發10億美元可轉債

日產為籌措改革再造的資金，將發行50億美元債券，7日宣布將發售1,500億日圓（10億美元）的可轉債，投資新產品與科技；惠譽說，日產也將發行40億美元的無擔保美元與歐元計價債。

泰國／CPI連三月下滑 能源跌價是主因

泰國6月消費者物價指數（CPI）年減0.25%，連三個月下滑，且跌幅超越市場預測的0.1%，但官員表示並未看到通縮徵兆，因為價跌主因出在能源價格。剔除生鮮和能源的核心CPI年增1.06%。