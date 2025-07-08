沙烏地調高銷亞洲油價 賣給歐洲油品也全數調漲

為因應沙國國內原油需求看升、出口量可能下降等局面，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯7日調高銷往亞洲的官訂售油（OSP）價格，攀抵四個月新高，調漲幅度超過1美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將主力產品阿拉伯輕原油8月銷往亞洲市場的價格，調升到每桶比阿曼／杜拜平均油價高2.2美元，較7月上漲1美元；漲價幅度超乎路透訪調預期的50-80美分。

沙國也將8月銷往歐洲西北部與地中海地區的各類原油價格全數調漲，調到比7月售價高1.4美元。

亞洲煉油產業的兩名消息人士說，OSP價格調漲，反映沙國力圖滿足國內夏季的電力需求，而中國大陸煉油廠買氣旺盛，凸顯出前幾個月提貨量偏少後的庫存填補需求。

分析師預期，沙國今夏為滿足發電需求，將燃燒更多原油，減少原油出口。

6日，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）中的八個成員國已同意8月每日增產54.8萬桶，高於市場預期的41萬桶，顯示OPEC+將進一步提振產量。

RBC資本公司分析師克羅夫特指出，這次決策等於將八個OPEC成員國每日自願減產的220萬桶近八成供給重新釋出市場。

Evans能源公司分析師伊凡斯在報告中指出：「增產幅度擺明積極競爭市占的態勢，也願意承受油價和收入下滑的壓力。」

兩大國際原油價格指標7日盤中在下跌後翻紅，西德州中級原油8月期貨漲0.1%報每桶67美元，布蘭特原油9月期貨漲0.6%報68.7美元，原因可能是原油市場供應緊俏，抵銷增產與美國關稅政策的影響。

OPEC+決定加快原油增產步調後，路透專欄作家羅素指出市場仍有兩大隱憂，包括由誰消化額外原油，以及OPEC+究竟會不會真的出口他們宣布要生產的這些額外產量。

目前看來，實際產量仍落後於增產配額。根據路透7月4日公布的調查，OPEC+中的五個OPEC成員國6月實際每日增產26.7萬桶，未達原先核准的31.3萬桶。